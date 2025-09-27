https://ria.ru/20250927/mordoviya-2044759836.html

В Мордовии отменили беспилотную опасность

В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 27.09.2025

В Мордовии отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 3.47 мск, она длилась около семи часов. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

