В Мордовии отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 27.09.2025
10:39 27.09.2025
В Мордовии отменили беспилотную опасность
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона. Опасность была объявлена в 3.47 мск, она длилась около семи часов. "Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Новости
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Мордовии, сообщила администрация региона.
Опасность была объявлена в 3.47 мск, она длилась около семи часов.
"Уважаемые жители! Отбой "Беспилотной опасности" на территории Мордовии", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
