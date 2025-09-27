Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025
В ПМР обвинили власти Молдавии в превращении выборов в фарс
22:22 27.09.2025
В ПМР обвинили власти Молдавии в превращении выборов в фарс
ТИРАСПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Власти Молдавии, исключая из предвыборной гонки ряд оппозиционных партий, превращают в фарс парламентские выборы, которые пройдут 28 сентября, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в пятницу вечером приняла решение исключить из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова". Ранее ЦИК Молдавии без доказательств лишил права участия в выборах оппозиционную партию "Сердце Молдовы" из "Патриотического блока". "Полностью контролируемый "сандунистами" (сторонниками президента Молдавии Майи Санду - ред.) ЦИК РМ снял с дистанции один из самых боевых отрядов оппозиции: партию "Молдова Маре" ("Великая Молдова" - ред.) во главе с волевой и харизматичной Викторией Фуртунэ", - сказал Сафонов. По его мнению, парламентские выборы в Молдавии "превращены в фарс". "От Виктории Фуртунэ исходит столь боевая аура, что понимаешь: вот кого нужно было в 2024 году раскручивать в качестве кандидата на пост президента Молдовы. В битве один на один, в дебатах она бы не мямлила, а "порвала" бы Майю Григорьевну (Санду - ред.) на все сто", - считает приднестровский депутат. Он предполагает, что окружение Санду должно что-то сделать после выборов. "Очевидно, "сандунистам" сказали из Парижа, Лондона и Брюсселя: удержаться у руля любой ценой. Даже с помощью полного беспредела. И это тревожит. В Молдове "сандунистам" не выиграть, а в целом не выиграть без помощи фальсификаций в диаспоре", - сказал Сафонов. Он полагает, что за сохранение власти сторонников Санду глобалисты Европы потребуют от властей Молдавии сделать некую чёрную, грязную и, возможно, страшную работу. "Одно очевидно: и без того недемократичные и несвободные выборы превращены в постыдный и позорный фарс", - подчеркнул депутат ПМР. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
