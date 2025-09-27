https://ria.ru/20250927/moldaviya-2044794588.html

В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр

В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр - РИА Новости, 27.09.2025

В Молдавии перед выборами перекрыли часть моста через Днестр

Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина, передает корреспондент РИА Новости. На проезжей части установили строительные ограждения, но работы не ведутся. Участок для пешеходов перекрыли лентой и цепью. Источник в делегации ПМР в Объединенной контрольной комиссии сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно отправлял на место наблюдателей из числа миротворцев. Кишинев ответил, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, и отказал в выезде военным. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста в районе сел Бычок — Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

