https://ria.ru/20250927/moldavija-2044749637.html

В Молдавии наступил день тишины накануне голосования

В Молдавии наступил день тишины накануне голосования - РИА Новости, 27.09.2025

В Молдавии наступил день тишины накануне голосования

День тишины наступил в Молдавии накануне голосования на парламентских выборах, с субботы запрещена любая предвыборная агитация, нарушители могут быть привлечены РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T08:34:00+03:00

2025-09-27T08:34:00+03:00

2025-09-27T14:47:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. День тишины наступил в Молдавии накануне голосования на парламентских выборах, с субботы запрещена любая предвыборная агитация, нарушители могут быть привлечены к ответственности. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября, за право пройти в парламент поборется 23 конкурента. Агитация под запретомИзбирательное законодательство гласит, что партии и кандидаты могут вести агитацию со следующего дня после регистрации территориальной избирательной комиссией и обязаны прекратить ее в полночь последней пятницы перед днем голосования (совпадает с мск). Начиная с субботы любая агитация или агитационные мероприятия запрещены. По всей стране запрещены любая реклама кандидатов и партий, концерты или мероприятия в поддержку политических сил. При этом рекламные щиты на улицах, равно как и агитационные ролики и баннеры в интернете, никуда не денутся. Нарушением считается размещение рекламы непосредственно в день тишины, но никто не мешает кандидатам позаботиться о ее появлении в пятницу вечером. А вот прямой призыв к поддержке одного из кандидатов или раздача избирателям подарков от его имени может повлечь за собой штраф. Полиция обещала помочь наблюдателямМолдавская полиция сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией в стране, в том числе и в день тишины. Генеральный инспекторат полиции будет регулировать кризисные ситуации и оперативно вмешиваться в конфликты. "Полиция будет сообщать о нарушениях и инцидентах, связанных с процессом голосования и поддержанием общественного порядка в день голосования 28 сентября. Также мы обеспечим безопасность наблюдателей", - сообщила пресс-служба Генинспектората полиции. В воскресенье представители полиции будут дежурить возле всех избирательных участков. День тишины нужен неопределившимсяОпросы, проведенные внутри страны перед выборами, показывают, что основная борьба развернется между двумя кандидатами - оппозиционным Патриотическим блоком и пропрезидентской партией "Действие и солидарность". "Около 70% заранее знают, за кого будут голосовать, а вот остальные пока не определились, им нужно время, чтобы подумать, не ориентируясь на агитацию", - заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. По его словам, день тишины дает избирателям возможность обдумать решение - ведь многие жители страны сомневаются в информации о кандидатах. Именно поэтому день тишины - последний шанс каждому проанализировать программы кандидатов и сделать осознанный выбор. В пятницу, 26 сентября, бывший министр юстиции страны Станислав Павловский заявил, что по указанию властей Молдавии во время избирательной кампании у представителей оппозиции было проведено около трех тысяч обысков. Режим президента Майи Санду в Молдавии в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250926/dodon-2044717099.html

https://ria.ru/20250926/moldaviya-2044707234.html

https://ria.ru/20250924/moldavija-2043891458.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии