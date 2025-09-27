https://ria.ru/20250927/minoborony-2044834879.html
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации - РИА Новости, 27.09.2025
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Министерство обороны РФ подготовило проект приказа главы военного ведомства, расширяющего список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T22:12:00+03:00
2025-09-27T22:12:00+03:00
2025-09-27T22:33:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137463_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_7daed3e6b7842c24bfdcf634b91aeca8.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект приказа главы военного ведомства, расширяющего список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации. Согласно этому документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, перечень заболеваний увеличивается до 35 вместо нынешних 26.Перечень расширен, в частности, за счет включения таких недугов, как сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее); болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности; других заболеваний.
https://ria.ru/20250923/zakon-2043752738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882137463_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_31366be548887fad4492d39528282dc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Минобороны расширило до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект приказа главы военного ведомства, расширяющего список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации.
Согласно этому документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, перечень заболеваний увеличивается до 35 вместо нынешних 26.
Перечень расширен, в частности, за счет включения таких недугов, как сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее); болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности; других заболеваний.