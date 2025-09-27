https://ria.ru/20250927/minoborony-2044834879.html

Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект приказа главы военного ведомства, расширяющего список заболеваний, при которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут заключить контракт при мобилизации. Согласно этому документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, перечень заболеваний увеличивается до 35 вместо нынешних 26.Перечень расширен, в частности, за счет включения таких недугов, как сахарный диабет вообще (а не только сахарный диабет I типа, как ранее); болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций; последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности; других заболеваний.

