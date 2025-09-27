Меркель хотела бы, чтобы России не было, заявил Володин

Рейтинг@Mail.ru
09:53 27.09.2025 (обновлено: 12:55 27.09.2025)
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Для нас — трагедия. Для них — счастье всей жизни… Для того чтобы понять отношение к нашей стране, всего лишь надо прочесть недавнее высказывание бывшего канцлера Германии Меркель, где она комментирует слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные 20 лет назад. Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для неё это счастье всей ее жизни. В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было", — написал Володин в своем канале в Max. По словам Володина экс-канцлер ФРГ хотела бы, чтобы России не было, при этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии, не взяв ничего взамен. Он подчеркнул, что многие годы Москва поставляла Берлину дешевую энергию, которая стала фундаментом немецкой экономики.Володин добавил, что Россия не оставила в Европе ни одной военной базы, чего нельзя сказать о США, однако европейцы этого не оценили и желают ей только худшего.Володин уверен, что если бы Путин возглавлял государство в те годы, то Меркель "не дождалась бы счастья всей её жизни". "Вывод очевиден: все решения должны приниматься исключительно в интересах нашей страны — России — и ее граждан", — подытожил председатель Госдумы.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Бывшая глава правительства ФРГ рассказала, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным были сложными, а позиция относительно распада Советского Союза кардинально различалась.

"Для нас — трагедия. Для них — счастье всей жизни… Для того чтобы понять отношение к нашей стране, всего лишь надо прочесть недавнее высказывание бывшего канцлера Германии Меркель, где она комментирует слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные 20 лет назад. Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для неё это счастье всей ее жизни. В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было", — написал Володин в своем канале в Max.
По словам Володина экс-канцлер ФРГ хотела бы, чтобы России не было, при этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии, не взяв ничего взамен. Он подчеркнул, что многие годы Москва поставляла Берлину дешевую энергию, которая стала фундаментом немецкой экономики.
Володин добавил, что Россия не оставила в Европе ни одной военной базы, чего нельзя сказать о США, однако европейцы этого не оценили и желают ей только худшего.
Володин уверен, что если бы Путин возглавлял государство в те годы, то Меркель "не дождалась бы счастья всей её жизни".
"Вывод очевиден: все решения должны приниматься исключительно в интересах нашей страны — России — и ее граждан", — подытожил председатель Госдумы.
