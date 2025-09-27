https://ria.ru/20250927/merkel-2044755575.html

Меркель хотела бы, чтобы России не было, заявил Володин

Меркель хотела бы, чтобы России не было, заявил Володин - РИА Новости, 27.09.2025

Меркель хотела бы, чтобы России не было, заявил Володин

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Для нас — трагедия. Для них — счастье всей жизни… Для того чтобы понять отношение к нашей стране, всего лишь надо прочесть недавнее высказывание бывшего канцлера Германии Меркель, где она комментирует слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные 20 лет назад. Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для неё это счастье всей ее жизни. В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было", — написал Володин в своем канале в Max. По словам Володина экс-канцлер ФРГ хотела бы, чтобы России не было, при этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии, не взяв ничего взамен. Он подчеркнул, что многие годы Москва поставляла Берлину дешевую энергию, которая стала фундаментом немецкой экономики.Володин добавил, что Россия не оставила в Европе ни одной военной базы, чего нельзя сказать о США, однако европейцы этого не оценили и желают ей только худшего.Володин уверен, что если бы Путин возглавлял государство в те годы, то Меркель "не дождалась бы счастья всей её жизни". "Вывод очевиден: все решения должны приниматься исключительно в интересах нашей страны — России — и ее граждан", — подытожил председатель Госдумы.

