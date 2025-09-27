Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля
02:40 27.09.2025
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля
в мире
лондон
великобритания
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины по подозрению в совершении преступления на почве ненависти, по информации местной газеты Islington Gazette, речь идет о возможной попытке поджога неподалеку от отеля Thistle Hotel Islington, в котором размещены беженцы. В столичной службе полиции Великобритании заявили, что инцидент с поджогом произошел 24 сентября на территории здания в лондонском районе Ислингтоне, пожар был потушен до прибытия полиции и в его результате никто не пострадал. "Мужчина был задержан вследствие "подозрительного поджога" неподалеку от размещающего беженцев отеля в Ислингтоне", - сообщает издание, уточняя, что речь идет об отеле Thistle Hotel Islington. Согласно сообщению полиции, 64-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении поджога с намерением подвергнуть жизнь опасности, а также в хранении холодного оружия, он помещен под стражу. По словам правоохранителей, они рассматривают произошедшее как преступление, совершенное на почве ненависти.
лондон
великобритания
в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в попытке поджога отеля для беженцев

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины по подозрению в совершении преступления на почве ненависти, по информации местной газеты Islington Gazette, речь идет о возможной попытке поджога неподалеку от отеля Thistle Hotel Islington, в котором размещены беженцы.
В столичной службе полиции Великобритании заявили, что инцидент с поджогом произошел 24 сентября на территории здания в лондонском районе Ислингтоне, пожар был потушен до прибытия полиции и в его результате никто не пострадал.
