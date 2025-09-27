Слуцкий оценил выступление Лаврова на Генассамблее ООН
Слуцкий: Лавров на Генассамблее ООН уложил на лопатки адептов гегемонии Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов. Речь главы делегации РФ стала кульминацией на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо "обличил евроястребов" в желании развязать Третью мировую ради своих утопичных целей по нанесению стратегического поражения РФ.
"Еще раз – уже с главной трибуны Организации Объединенных Наций – было заявлено о стремлении России к переговорам и решению конфликта на Украине мирным путем с устранением его первопричин, а также о готовности соблюдать ограничения по ДСНВ-3 после истечения срока действия Договора 5 февраля 2025 года", - добавил политик.
Он уточнил, что важный акцент был сделан на инициативе создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
"За этой идеей – будущее. Реставрация евроатлантической модели не имеет никаких перспектив с учетом неоколониальных замашек западников", - считает Слуцкий.
Глава думского комитета подчеркнул, что и здесь российская делегация выступила флагманом в борьбе наследием колониальной эпохи, предложив ООН объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, что стало бы хорошим напоминанием и оказало "отрезвляющее действие" на тех, кто не оставляет попыток добиться реванша "диктатуры меньшинства" и построения однополярного мира на крови.
