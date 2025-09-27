Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий оценил выступление Лаврова на Генассамблее ООН
23:36 27.09.2025
Слуцкий оценил выступление Лаврова на Генассамблее ООН
Слуцкий оценил выступление Лаврова на Генассамблее ООН
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов. Речь главы делегации РФ стала кульминацией на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо "обличил евроястребов" в желании развязать Третью мировую ради своих утопичных целей по нанесению стратегического поражения РФ. "Еще раз – уже с главной трибуны Организации Объединенных Наций – было заявлено о стремлении России к переговорам и решению конфликта на Украине мирным путем с устранением его первопричин, а также о готовности соблюдать ограничения по ДСНВ-3 после истечения срока действия Договора 5 февраля 2025 года", - добавил политик. Он уточнил, что важный акцент был сделан на инициативе создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. "За этой идеей – будущее. Реставрация евроатлантической модели не имеет никаких перспектив с учетом неоколониальных замашек западников", - считает Слуцкий. Глава думского комитета подчеркнул, что и здесь российская делегация выступила флагманом в борьбе наследием колониальной эпохи, предложив ООН объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, что стало бы хорошим напоминанием и оказало "отрезвляющее действие" на тех, кто не оставляет попыток добиться реванша "диктатуры меньшинства" и построения однополярного мира на крови.
россия, украина, евразия, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), оон, генеральная ассамблея оон, госдума рф
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Сергей Лавров своим выступлением на Генассамблее ООН "уложил на лопатки" адептов гегемонии Запада и воинствующих русофобов. Речь главы делегации РФ стала кульминацией на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что Лавров абсолютно честно изложил российские подходы к построению справедливого мироустройства и прямо "обличил евроястребов" в желании развязать Третью мировую ради своих утопичных целей по нанесению стратегического поражения РФ.
"Еще раз – уже с главной трибуны Организации Объединенных Наций – было заявлено о стремлении России к переговорам и решению конфликта на Украине мирным путем с устранением его первопричин, а также о готовности соблюдать ограничения по ДСНВ-3 после истечения срока действия Договора 5 февраля 2025 года", - добавил политик.
Он уточнил, что важный акцент был сделан на инициативе создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.
"За этой идеей – будущее. Реставрация евроатлантической модели не имеет никаких перспектив с учетом неоколониальных замашек западников", - считает Слуцкий.
Глава думского комитета подчеркнул, что и здесь российская делегация выступила флагманом в борьбе наследием колониальной эпохи, предложив ООН объявить 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом, что стало бы хорошим напоминанием и оказало "отрезвляющее действие" на тех, кто не оставляет попыток добиться реванша "диктатуры меньшинства" и построения однополярного мира на крови.
