Лавров посетовал, что ключевые посты в ООН заняли представители стран НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Руководящие посты в секретариате ООН заняты представителями стран НАТО, принцип справедливой географической представленности не соблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Много должностей на уровне заместителя генерального секретаря (ООН - ред.) вроде разбросаны по разным континентам, по странам, которые расположены на разных континентах. Но есть несколько должностей, от которых напрямую зависит функционирование секретариата ООН и зависят решения, которые секретариат ООН выносит на одобрение стран-членов. Когда рекомендует секретариат, большое искушение у стран-членов в целом это поддержать. Генеральный секретарь - гражданин страны - члена НАТО. Директор департамента политических вопросов и вопросов миростроительства - гражданка страны - члена НАТО", - заявил Лавров на своей пресс-конференции в ООН.
Кроме того, гражданами стран НАТО являются директор департамента миротворческих операций и директор гуманитарного департамента. Также генсек ООН назначил нового заместителя по воплощению инициативы "ООН-80", направленной на оптимизацию работы организации, им является гражданин Великобритании - тоже страны НАТО, отметил министр.
"Эти ключевые должности - разве это не те направления работы, которые должны более равномерно распределяться между странами-членами? Мне кажется, это очевидно", - отметил Лавров.
Он заявил, что такие должности должны распределяться при соблюдении принципов справедливой географической представленности.
"Сейчас этот принцип в верхнем эшелоне секретариата абсолютно не соблюдается", - считает глава МИД РФ.