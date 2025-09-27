Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал воинственный курс Мерца очень опасным - РИА Новости, 27.09.2025
21:02 27.09.2025
Лавров назвал воинственный курс Мерца очень опасным
Лавров назвал воинственный курс Мерца очень опасным
в мире
германия
европа
россия
фридрих мерц
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Объявляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен, учитывая прошлое Германии, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мерц опять сказал: "Мы ещё не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира" ... Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида, говорит о том, что Германии опять надо стать военной великой державой, то у него атрофия исторической памяти. Это очень и очень опасно", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что в Германии не только идёт ремилитаризация, но и видны признаки ренацификации. "Зачем это делается? Наверное, с той же целью, которая была у Гитлера. Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение - в случае с Гитлером, Советскому Союзу, в случае современной Германии и остального хора основных солистов Евросоюза и НАТО, уже Российской Федерации", - считает министр.
в мире, германия, европа, россия, фридрих мерц, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, нато
В мире, Германия, Европа, Россия, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, НАТО
ООН, 27 сен - РИА Новости. Объявляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен, учитывая прошлое Германии, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мерц опять сказал: "Мы ещё не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира" ... Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида, говорит о том, что Германии опять надо стать военной великой державой, то у него атрофия исторической памяти. Это очень и очень опасно", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что в Германии не только идёт ремилитаризация, но и видны признаки ренацификации.
"Зачем это делается? Наверное, с той же целью, которая была у Гитлера. Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение - в случае с Гитлером, Советскому Союзу, в случае современной Германии и остального хора основных солистов Евросоюза и НАТО, уже Российской Федерации", - считает министр. -0-
Лавров прокомментировал слова Мерца о немецких войсках
27 мая, 16:48
27 мая, 16:48
 
