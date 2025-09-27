Лавров назвал воинственный курс Мерца очень опасным
Лавров: воинственный курс Мерца опасен, целью ФРГ может быть подчинение Европы
© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Объявляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен, учитывая прошлое Германии, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мерц опять сказал: "Мы ещё не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира" ... Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида, говорит о том, что Германии опять надо стать военной великой державой, то у него атрофия исторической памяти. Это очень и очень опасно", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что в Германии не только идёт ремилитаризация, но и видны признаки ренацификации.
"Зачем это делается? Наверное, с той же целью, которая была у Гитлера. Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение - в случае с Гитлером, Советскому Союзу, в случае современной Германии и остального хора основных солистов Евросоюза и НАТО, уже Российской Федерации", - считает министр. -0-