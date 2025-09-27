Рейтинг@Mail.ru
20:59 27.09.2025
Сталин хотел сделать штаб-квартиру ООН в Сочи, рассказал Лавров
Сталин хотел сделать штаб-квартиру ООН в Сочи, рассказал Лавров
ООН, 27 сен - РИА Новости. Есть легенда, что во время переговоров руководителей СССР, США и Великобритании о создании всемирной организации, Иосиф Сталин призывал сделать ее штаб-квартиру в Сочи, и город готов к этому и сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Есть такая легенда, что, когда были переговоры, первый раз в ходе которых упоминалась необходимость создания всемирной организации, между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН. И Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия, и олимпийская инфраструктура, если вдруг такое решение будет принято, там готова, поэтому заниматься спортом всем сотрудникам секретариата будет комфортно", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о возможности переноса штаб-квартиры ООН в другую страну.
в мире, сочи, ссср, сша, иосиф сталин (джугашвили), сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сочи, СССР, США, Иосиф Сталин (Джугашвили), Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Есть легенда, что во время переговоров руководителей СССР, США и Великобритании о создании всемирной организации, Иосиф Сталин призывал сделать ее штаб-квартиру в Сочи, и город готов к этому и сегодня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Есть такая легенда, что, когда были переговоры, первый раз в ходе которых упоминалась необходимость создания всемирной организации, между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН. И Сочи доказал, что может принимать крупные мероприятия, и олимпийская инфраструктура, если вдруг такое решение будет принято, там готова, поэтому заниматься спортом всем сотрудникам секретариата будет комфортно", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, отвечая на вопрос о возможности переноса штаб-квартиры ООН в другую страну.
