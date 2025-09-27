Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскрыл ответ ООН на просьбу опубликовать имена якобы жертв в Буче - РИА Новости, 27.09.2025
20:48 27.09.2025
Лавров раскрыл ответ ООН на просьбу опубликовать имена якобы жертв в Буче
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия получила от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ответ на запрос о провокации в Буче о том, что юристы управления по правовым вопросам секретариата не считают возможным разглашать имена "жертв" в Буче для обеспечения безопасности их родственников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Я вам рассказывал, как мы пытаемся добиться правды в отношении той провокации, которая была устроена в апреле 2022 года в Буче… Мы обращались в Управление верховного комиссара по правам человека официально, письменно год назад. Ответ получили только вот этим летом. И ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
в мире, буча, россия, киев, сергей лавров, дмитрий полянский, дмитрий песков, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Буча, Россия, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия получила от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ответ на запрос о провокации в Буче о том, что юристы управления по правовым вопросам секретариата не считают возможным разглашать имена "жертв" в Буче для обеспечения безопасности их родственников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я вам рассказывал, как мы пытаемся добиться правды в отношении той провокации, которая была устроена в апреле 2022 года в Буче… Мы обращались в Управление верховного комиссара по правам человека официально, письменно год назад. Ответ получили только вот этим летом. И ответ, конечно, гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата, а потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН Антониу Гутерреша содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
