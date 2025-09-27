Рейтинг@Mail.ru
20:43 27.09.2025
Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре"
ООН, 27 сен - РИА Новости. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы и приемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре". Ранее американский лидер в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". "Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен - "бумажный тигр" - через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию "бумажным тигром". Он ответил отрицательно. Поэтому если мы на каждый нюанс в риторике будем давать ответы... Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы" , - сказал министр в ходе пресс-конференции в субботу.
ООН, 27 сен - РИА Новости. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы и приемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре".
Ранее американский лидер в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".
«
"Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен - "бумажный тигр" - через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию "бумажным тигром". Он ответил отрицательно. Поэтому если мы на каждый нюанс в риторике будем давать ответы... Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы" , - сказал министр в ходе пресс-конференции в субботу.
