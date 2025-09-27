https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824483.html

Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре"

Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре" - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре"

В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы и приемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T20:43:00+03:00

2025-09-27T20:43:00+03:00

2025-09-27T20:43:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg

ООН, 27 сен - РИА Новости. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы и приемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре". Ранее американский лидер в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". "Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен - "бумажный тигр" - через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию "бумажным тигром". Он ответил отрицательно. Поэтому если мы на каждый нюанс в риторике будем давать ответы... Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы" , - сказал министр в ходе пресс-конференции в субботу.

https://ria.ru/20250925/tramp-2044399880.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров