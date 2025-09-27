https://ria.ru/20250927/lavrov-2044824483.html
Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре"
Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре" - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре"
В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы и приемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:43:00+03:00
2025-09-27T20:43:00+03:00
2025-09-27T20:43:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы и приемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о "бумажном тигре". Ранее американский лидер в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". "Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен - "бумажный тигр" - через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию "бумажным тигром". Он ответил отрицательно. Поэтому если мы на каждый нюанс в риторике будем давать ответы... Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы" , - сказал министр в ходе пресс-конференции в субботу.
https://ria.ru/20250925/tramp-2044399880.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал высказывания Трампа о "бумажном тигре"
Лавров на слова Трампа про бумажного тигра заявил о разных приемах в дипломатии