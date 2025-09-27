Рейтинг@Mail.ru
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России
20:39 27.09.2025 (обновлено: 20:40 27.09.2025)
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России
Попытки сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве приведут к тому, что те, кто это делает, серьезно пожалеют, заявил министр иностранных дел РФ РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Попытки сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве приведут к тому, что те, кто это делает, серьезно пожалеют, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу там пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России

Лавров: попытки сбить летающие объекты в РФ приведут к серьезным последствиям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Попытки сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве приведут к тому, что те, кто это делает, серьезно пожалеют, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу там пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой
РоссияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
