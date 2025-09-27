https://ria.ru/20250927/lavrov-2044823993.html
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров предупредил о последствиях попыток сбить летающие объекты в России
Попытки сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве приведут к тому, что те, кто это делает, серьезно пожалеют, заявил министр иностранных дел РФ РИА Новости, 27.09.2025
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
ООН, 27 сен - РИА Новости. Попытки сбить летающие объекты в российском воздушном пространстве приведут к тому, что те, кто это делает, серьезно пожалеют, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Дрон, когда он летит не над нашей территорией, если он чью-то границу там пересек, но вышел из нашего воздушного пространства, наверное, все вправе делать с этим дроном то, что считают нужным для обеспечения своей безопасности. Но если будут попытки сбивать любой летающий объект, да и любой объект вообще, на нашей территории, в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.
