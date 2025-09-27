https://ria.ru/20250927/lavrov-2044823801.html

Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой

Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой

Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой

Со стороны руководства Украины рассчитывать на возвращение территорий в границах 2022 года было бы политической слепотой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ООН, 27 сен - РИА Новости. Со стороны руководства Украины рассчитывать на возвращение территорий в границах 2022 года было бы политической слепотой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет границ (Украины) 2022 года - по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит. Россия отстаивает свои законные интересы, законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти через госпереворот объявили террористами, нелюдями, существами", - заявил Лавров на своей пресс-конференции в ООН.

