Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой
ООН, 27 сен - РИА Новости. Со стороны руководства Украины рассчитывать на возвращение территорий в границах 2022 года было бы политической слепотой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет границ (Украины) 2022 года - по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит. Россия отстаивает свои законные интересы, законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти через госпереворот объявили террористами, нелюдями, существами", - заявил Лавров на своей пресс-конференции в ООН.
