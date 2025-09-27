Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой - РИА Новости, 27.09.2025
20:36 27.09.2025
Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой
Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой
Со стороны руководства Украины рассчитывать на возвращение территорий в границах 2022 года было бы политической слепотой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:36:00+03:00
2025-09-27T20:36:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
сергей лавров
оон
ООН, 27 сен - РИА Новости. Со стороны руководства Украины рассчитывать на возвращение территорий в границах 2022 года было бы политической слепотой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Насчет границ (Украины) 2022 года - по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит. Россия отстаивает свои законные интересы, законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти через госпереворот объявили террористами, нелюдями, существами", - заявил Лавров на своей пресс-конференции в ООН.
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, ООН
Лавров назвал расчет Киева на возврат к границам 2022 года слепотой

Лавров: рассчитывать на возвращение к границам 2022 г для Киева было бы слепотой

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Со стороны руководства Украины рассчитывать на возвращение территорий в границах 2022 года было бы политической слепотой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Насчет границ (Украины) 2022 года - по-моему, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит. Россия отстаивает свои законные интересы, законные интересы людей, которых нацисты в Киеве после захвата власти через госпереворот объявили террористами, нелюдями, существами", - заявил Лавров на своей пресс-конференции в ООН.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СМИ сообщили, как ЕС ответил на слова Трампа о возврате границ Украины
В миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровООН
 
 
