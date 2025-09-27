Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана
Лавров: суть snapback заключается в том, чтобы постоянно держать Иран за горло
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 27 сен – РИА Новости. Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 заключается в том, чтобы "постоянно держать Иран за горло", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Вот этот механизм, так называемого snapback, он нехарактерен для любых других санкционных режимов и, по сути дела, он разрешал любой стране поставить на голосование резолюцию о том, чтобы продолжал действовать режим снятия санкций. И страна с правом вето даже в одиночку могла бы заблокировать такую резолюцию, и это означало бы, что продления снятия санкций нет", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-ой сессии ГА ООН.
Лавров добавил, что этот механизм неизящно сформулирован.
"Он сформулирован с исключительной целью – держать иранских коллег постоянно за горло и не давать им ни шага влево, ни шага вправо", - заключил министр.