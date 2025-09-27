https://ria.ru/20250927/lavrov-2044821466.html

Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана

Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана

Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 заключается в том, чтобы "постоянно держать Иран за горло", заявил министр иностранных дел...

ООН, 27 сен – РИА Новости. Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 заключается в том, чтобы "постоянно держать Иран за горло", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вот этот механизм, так называемого snapback, он нехарактерен для любых других санкционных режимов и, по сути дела, он разрешал любой стране поставить на голосование резолюцию о том, чтобы продолжал действовать режим снятия санкций. И страна с правом вето даже в одиночку могла бы заблокировать такую резолюцию, и это означало бы, что продления снятия санкций нет", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-ой сессии ГА ООН.Лавров добавил, что этот механизм неизящно сформулирован."Он сформулирован с исключительной целью – держать иранских коллег постоянно за горло и не давать им ни шага влево, ни шага вправо", - заключил министр.

