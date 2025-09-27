Рейтинг@Mail.ru
Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана
20:13 27.09.2025 (обновлено: 20:18 27.09.2025)
Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана
Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров объяснил суть механизма восстановления санкций против Ирана
Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 заключается в том, чтобы "постоянно держать Иран за горло", заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T20:13:00+03:00
2025-09-27T20:18:00+03:00
иран
сергей лавров
в мире
россия
оон
ООН, 27 сен – РИА Новости. Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 заключается в том, чтобы "постоянно держать Иран за горло", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вот этот механизм, так называемого snapback, он нехарактерен для любых других санкционных режимов и, по сути дела, он разрешал любой стране поставить на голосование резолюцию о том, чтобы продолжал действовать режим снятия санкций. И страна с правом вето даже в одиночку могла бы заблокировать такую резолюцию, и это означало бы, что продления снятия санкций нет", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-ой сессии ГА ООН.Лавров добавил, что этот механизм неизящно сформулирован."Он сформулирован с исключительной целью – держать иранских коллег постоянно за горло и не давать им ни шага влево, ни шага вправо", - заключил министр.
иран
россия
иран, сергей лавров, в мире, россия, оон
Иран, Сергей Лавров, В мире, Россия, ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен – РИА Новости. Суть механизма восстановления санкций snapback в резолюции ООН 2231 заключается в том, чтобы "постоянно держать Иран за горло", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вот этот механизм, так называемого snapback, он нехарактерен для любых других санкционных режимов и, по сути дела, он разрешал любой стране поставить на голосование резолюцию о том, чтобы продолжал действовать режим снятия санкций. И страна с правом вето даже в одиночку могла бы заблокировать такую резолюцию, и это означало бы, что продления снятия санкций нет", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-ой сессии ГА ООН.
Лавров добавил, что этот механизм неизящно сформулирован.
"Он сформулирован с исключительной целью – держать иранских коллег постоянно за горло и не давать им ни шага влево, ни шага вправо", - заключил министр.
"Евротройка" недоговороспособна в вопросе СВПД, заявил Лавров
ИранСергей ЛавровВ миреРоссияООН
 
 
