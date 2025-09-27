https://ria.ru/20250927/lavrov-2044817273.html
Пресс-конференция Лаврова на Генассамблее ООН. Трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.