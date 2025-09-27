Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров
Лавров заявил, что РФ в ООН не агитирует за революцию против кого бы то ни было
© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Процесс деколонизации и другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран Глобального Юга и Востока", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
По его словам, новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов ООН, и особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности.
"Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную "прописку" в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента", - сказал министр.
Он добавил, что недавно генсек ООН Антониу Гутерреш предложил комплексную реформу ООН.
"Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим "порядком, основанным на правилах". Важно, чтобы работа велась транспарентно, с участием и при учете интересов всех государств-членов", - считает Лавров.
"Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту", - заключил он. -0-
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН
25 сентября 2024, 11:59