Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров

Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025

Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров

Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T19:30:00+03:00

2025-09-27T19:30:00+03:00

2025-09-27T19:58:00+03:00

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Процесс деколонизации и другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран Глобального Юга и Востока", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов ООН, и особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности. "Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную "прописку" в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента", - сказал министр. Он добавил, что недавно генсек ООН Антониу Гутерреш предложил комплексную реформу ООН. "Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим "порядком, основанным на правилах". Важно, чтобы работа велась транспарентно, с участием и при учете интересов всех государств-членов", - считает Лавров. "Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту", - заключил он.

