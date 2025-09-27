Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 27.09.2025 (обновлено: 19:58 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044813790.html
Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров
Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 27.09.2025
Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров
Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:30:00+03:00
2025-09-27T19:58:00+03:00
в мире
россия
африка
азия
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_0:0:2786:1567_1920x0_80_0_0_c7cd214abb86ec84b066a8b5f931c392.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Процесс деколонизации и другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран Глобального Юга и Востока", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов ООН, и особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности. "Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную "прописку" в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента", - сказал министр. Он добавил, что недавно генсек ООН Антониу Гутерреш предложил комплексную реформу ООН. "Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим "порядком, основанным на правилах". Важно, чтобы работа велась транспарентно, с участием и при учете интересов всех государств-членов", - считает Лавров. "Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту", - заключил он. -0-
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044788707.html
https://ria.ru/20240925/peskov-1974569101.html
россия
африка
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044815650_386:0:2624:1679_1920x0_80_0_0_0303cdb0525dbb3de84e5c4424856a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, азия, сергей лавров, антониу гутерреш, оон, шос, брикс, совет безопасности оон
В мире, Россия, Африка, Азия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН, ШОС, БРИКС, Совет Безопасности ООН
Россия выступает за реформирование Совбеза ООН, заявил Лавров

Лавров заявил, что РФ в ООН не агитирует за революцию против кого бы то ни было

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом "не агитирует за революцию против кого бы то ни было", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Процесс деколонизации и другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран Глобального Юга и Востока", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Пресс-конференция Лаврова в Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров заявил о готовности к диалогу по первопричинам конфликта на Украине
Вчера, 19:08
По его словам, новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов ООН, и особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности.
"Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную "прописку" в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента", - сказал министр.
Он добавил, что недавно генсек ООН Антониу Гутерреш предложил комплексную реформу ООН.
"Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим "порядком, основанным на правилах". Важно, чтобы работа велась транспарентно, с участием и при учете интересов всех государств-членов", - считает Лавров.
"Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту", - заключил он. -0-
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Кремле ответили на обвинения о нарушении Россией устава ООН
25 сентября 2024, 11:59
 
В миреРоссияАфрикаАзияСергей ЛавровАнтониу ГутеррешООНШОСБРИКССовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала