Лавров назвал основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины
ООН, 27 сен - РИА Новости. Обеспечение интересов России и прав русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях является основой для переговоров по гарантиям безопасности для Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. "Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному", - добавил он.
