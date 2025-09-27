https://ria.ru/20250927/lavrov-2044812548.html
Россия не планирует нападать на страны НАТО, заявил Лавров
Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
владимир путин
генеральная ассамблея оон
оон
калининградская область
ООН, 27 сен — РИА Новости. Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии", — отметил Лавров.Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать. При этом все чаще звучат угрозы применения силы против России, которую безосновательно обвиняют в намерении напасть. Европейские страны и вовсе призывают граждан "затянуть пояса" ради увеличения финансирования оборонной сферы, открыто обсуждая нападение на Калининградскую область.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений нападать ни на одну страну НАТО: в этом нет ни практического, ни экономического, ни военного смысла."Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений", — подчеркнул Лавров.По словам министра, Запад после окончания Второй мировой войны снова и снова стремился разделить мир на своих и чужих, попирая при этом принцип неприменения силы. В этом, по его утверждению, кроется корень всех международных проблем.В Нью-Йорке во вторник открылась неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
россия
калининградская область
европа
в мире, россия, сергей лавров, владимир путин, генеральная ассамблея оон, оон, калининградская область, нато, евросоюз, европа
