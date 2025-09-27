Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал попытки восстановить санкции против Ирана незаконными - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 27.09.2025 (обновлено: 20:00 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044811861.html
Лавров назвал попытки восстановить санкции против Ирана незаконными
Лавров назвал попытки восстановить санкции против Ирана незаконными - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров назвал попытки восстановить санкции против Ирана незаконными
Попытки восстановить международные санкции против Ирана незаконны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T19:18:00+03:00
2025-09-27T20:00:00+03:00
в мире
россия
иран
китай
сергей лавров
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044814530_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_f51e2d48d58724f1e0e4eea7149bbae0.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Попытки восстановить международные санкции против Ирана незаконны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вчера в Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 года по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции Запада для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, - незаконными", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Совбез ООН в пятницу отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044811593.html
россия
иран
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044814530_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_b76703a8433f1c098f57fea6f703e597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, китай, сергей лавров, дональд трамп, оон
В мире, Россия, Иран, Китай, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ООН
Лавров назвал попытки восстановить санкции против Ирана незаконными

Лавров: попытки восстановить санкции против Ирана являются незаконными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Попытки восстановить международные санкции против Ирана незаконны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вчера в Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 года по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции Запада для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, - незаконными", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Совбез ООН в пятницу отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров заявил о попытках "похоронить" решение ООН о Палестине
Вчера, 19:16
 
В миреРоссияИранКитайСергей ЛавровДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала