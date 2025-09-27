https://ria.ru/20250927/lavrov-2044811861.html

Лавров назвал попытки восстановить санкции против Ирана незаконными

ООН, 27 сен - РИА Новости. Попытки восстановить международные санкции против Ирана незаконны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вчера в Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 года по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции Запада для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, - незаконными", - сказал Лавров, выступая на Генеральной ассамблее ООН. Совбез ООН в пятницу отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

