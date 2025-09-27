Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 27.09.2025 (обновлено: 02:27 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044725421.html
Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии
Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы,... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T01:29:00+03:00
2025-09-27T02:27:00+03:00
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
россия
бразилия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044728954_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_394b8eb7efcb036cc33bd5a6abc83817.jpg
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719912.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044728954_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_c3e572a58d1366c4f5cdb6cee4546ade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, генеральная ассамблея оон, оон, россия, бразилия, брикс
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Россия, Бразилия, БРИКС
Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии

Главы МИД России и Бразилии подписали план консультаций на 2026-2029 годы

© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.
Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
00:07
 
В миреГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияБразилияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала