Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии
Главы МИД России и Бразилии подписали план консультаций на 2026-2029 годы
© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Читать ria.ru в
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра подписали план политических консультаций МИД двух стран на 2026-2029 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Главы внешнеполитических ведомств подписали документ перед переговорами на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.
Позднее МИД РФ сообщил, что стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях. "По международной повестке дня министры затронули пути укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, в БРИКС, где Бразилия председательствует в текущем году, а также в "Группе двадцати", - отмечается в сообщении.