Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044725032.html
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T01:26:00+03:00
2025-09-27T01:26:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724857_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_cff2e343db5cc40944e8f221fdf14caf.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей двух стран, сообщается на сайте МИД РФ. Ранее Лавров на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН провел переговоры с бурундийским коллегой. "В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей. Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны, как указано, подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН и ее Совета Безопасности, других многосторонних форумов.
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044719912.html
https://ria.ru/20250926/vstrechi-2044464637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724857_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_3d8d9576276f204ac8dfbca34418297f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой

Лавров обсудил с главой МИД Бурунди укрепление дружественных связей

© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей двух стран, сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН провел переговоры с бурундийским коллегой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
00:07
"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей. Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны, как указано, подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН и ее Совета Безопасности, других многосторонних форумов.
Министр иностранных России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лавров провел встречи с генсеками ООН и ОБСЕ
Вчера, 03:05
 
В миреРоссияСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала