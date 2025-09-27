https://ria.ru/20250927/lavrov-2044725032.html
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди Бизиманой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей двух стран, сообщается на сайте МИД РФ. Ранее Лавров на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН провел переговоры с бурундийским коллегой. "В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей. Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны, как указано, подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН и ее Совета Безопасности, других многосторонних форумов.
россия
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных связей двух стран, сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров
на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
провел переговоры с бурундийским коллегой.
"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-бурундийских связей. Подтвержден совместный настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны, как указано, подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН и ее Совета Безопасности, других многосторонних форумов.