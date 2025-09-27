https://ria.ru/20250927/lavrov-2044720081.html

Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД БРИКС в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН отметил важность совместной реализации инициатив, запущенных в ходе председательства РФ и Бразилии, сообщается на сайте МИД РФ.Заседание было организовано индийской стороной как будущим председателем в БРИКС."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных международных вопросов, включая повестку дня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудили тематику поддержания мира и безопасности, реформирования системы глобального управления с целью повышения представленности в ней развивающихся стран, содействия устойчивому развитию. Подтвержден настрой наращивать координацию в формате БРИКС на международных площадках, основываясь на приверженности государств Объединения принципам многосторонности и цели формирования более справедливого миропорядка при центральной роли ООН и с опорой на международное право", - говорится в сообщении."Лавров отметил важность совместной практической реализации инициатив, запущенных в ходе российского и бразильского председательств, включая создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы БРИКС, депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС", - добавили в МИД РФ.Отмечается, что по итогам встречи одобрено совместное коммюнике.

