Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу выступит на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T00:07:00+03:00

ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу выступит на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД РФ ранее сообщили, что в своем выступлении Лавров изложит магистральные российские подходы по укреплению центральной роли ООН и "выстраиванию межгосударственного общения на основе взаимного уважения и суверенного равенства с опорой на принципы неделимой безопасности и недискриминационной экономической среды". "В рамках юбилея российская сторона намерена проводить тезис о том, что всемирная организация, несмотря на все чаще звучащую критику, является одним из главных достижений мирового сообщества", - считают в российском МИД. В Москве подчеркивают, что ООН сегодня остается "безальтернативным и проверенным временем остовом, стержнем глобальной архитектуры, наиболее действенным механизмом гармонизации интересов государств и поиска ответов на вызовы современности".

