27.09.2025
00:07 27.09.2025
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу выступит на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. РИА Новости, 27.09.2025
россия
москва
сергей лавров
оон
в мире
ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу выступит на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД РФ ранее сообщили, что в своем выступлении Лавров изложит магистральные российские подходы по укреплению центральной роли ООН и "выстраиванию межгосударственного общения на основе взаимного уважения и суверенного равенства с опорой на принципы неделимой безопасности и недискриминационной экономической среды". "В рамках юбилея российская сторона намерена проводить тезис о том, что всемирная организация, несмотря на все чаще звучащую критику, является одним из главных достижений мирового сообщества", - считают в российском МИД. В Москве подчеркивают, что ООН сегодня остается "безальтернативным и проверенным временем остовом, стержнем глобальной архитектуры, наиболее действенным механизмом гармонизации интересов государств и поиска ответов на вызовы современности".
россия, москва, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН

Лавров выступит на общеполитических дебатах на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее ООН. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу выступит на общеполитических дебатах в ходе недели высокого уровня юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.
В МИД РФ ранее сообщили, что в своем выступлении Лавров изложит магистральные российские подходы по укреплению центральной роли ООН и "выстраиванию межгосударственного общения на основе взаимного уважения и суверенного равенства с опорой на принципы неделимой безопасности и недискриминационной экономической среды".
"В рамках юбилея российская сторона намерена проводить тезис о том, что всемирная организация, несмотря на все чаще звучащую критику, является одним из главных достижений мирового сообщества", - считают в российском МИД.
В Москве подчеркивают, что ООН сегодня остается "безальтернативным и проверенным временем остовом, стержнем глобальной архитектуры, наиболее действенным механизмом гармонизации интересов государств и поиска ответов на вызовы современности".
Россия Москва Сергей Лавров ООН В мире
 
 
