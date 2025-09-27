https://ria.ru/20250927/lavrov-2044695056.html

Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН

Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 27.09.2025

Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провел серию переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T02:30:00+03:00

2025-09-27T02:30:00+03:00

2025-09-27T13:47:00+03:00

в мире

йемен

таиланд

россия

прак сокхон

сергей лавров

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724381_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_8f50405325e60c5b71482a6ddc998620.jpg

ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел серию переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.ИорданияЛавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня. Они затронули ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Сирии. Стороны отметили важность прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и заключенных и обеспечения доступа гумпомощи.Кроме того, министры определили приоритетные задачи развития российско-иорданских отношений: упрочение диалога, наращивание товарооборота, развитие сотрудничества в других областях.ЙеменГлава МИД России также провел переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими."Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию".Дипломаты обсудили двусторонние отношения и подчеркнули настрой на регулярный политический диалог. Они коснулись перспектив развития военно-политической ситуации в Йемене и вокруг него, а также в зоне палестино-израильского конфликта.Аль-Алими, со своей стороны, попросил передать наилучшие пожелания и привет Владимиру Путину.ТаиландЛавров побеседовал с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу и обсудил с ним взаимодействие двух государств. "Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран. <...> И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее обеспечить".Министры рассмотрели варианты развития российско-таиландского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.КамбоджаЗатем российский министр встретился с главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном.Они обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений.Южная КореяЛавров пообщался и с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хеном. Его протокольная служба пыталась пронести в переговорную комнату двухметровый флаг своей страны, но ей вежливо отказали: вся атрибутика уже была на столе.Во время встречи российский министр указал на провокационный характер военной активности США и союзников на Корейском полуострове, направленной против КНДР. Москва призвала стороны вернуться к взаимоуважительному диалогу на основе ситуации, сложившейся в регионе.Сент-Винсент и ГренадиныЗатем глава МИД России провел переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.Они обменялись мнениями по ключевым международным вопросам, в числе которых ситуация в Латинской Америке, а также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях. Кроме того, министры затронули аспекты взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях.ИндияЛавров встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.Сообщается, что министры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрели международную и региональную повестки дня, включая ситуацию на Украине и в зоне палестино-израильского конфликта.Стороны условились продолжить укрепление стратегического партнерства и взаимодействие на международных площадках.НигерияПосле полуночи по московскому времени глава МИД России провел переговоры с коллегой из Нигерии Юсуфом Туггаром. Они прошли в закрытом формате.Отмечается, что дипломаты уделили особое внимание тематике взаимодействия двух государств в рамках Форума стран — экспортеров газа, а также подготовке к участию в 27-й Министерской встрече этой организации 23 октября в Дохе.СингапурЗатем Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном."Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам — АСЕАН, ООН".Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте международной и региональной ситуации. Они также рассмотрели задачи дальнейшего развития связей России с АСЕАН.БурундиЛавров и министр иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуард Бизимана затронули актуальные вопросы укрепления связей между двумя странами.Они подтвердили настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки и договорились об укреплении внешнеполитической координации в рамках ООН, Совбеза организации и других многосторонних форумов.БразилияПеред началом переговоров глава МИД России и его бразильский коллега Мауро Виэйра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран на 2026-2029 годы.Затем они обсудили углубление стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях, включая ООН, БРИКС и "Группу двадцати".СуданЛавров и премьер-министр Судана Камаль Идрис коснулись ситуации в африканской стране, где с апреля 2023 года продолжается военно-политический кризис. Глава МИД России призвал к скорейшему прекращению вооруженного противостояния и запуску процесса постконфликтного восстановления, продвижению к мирному общенациональному согласию.Министры рассмотрели и различные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.ВенесуэлаРоссийский министр пообщался с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем. Они отметили схожесть позиций по большинству вопросов актуальной мировой повестки и определили дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках.Лавров также заявил о категорической недопустимости силового давления на суверенные государства.Встреча глав МИД БРИКСНа этом мероприятии российский министр подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, запущенных во время российского и бразильского председательств, в частности создание:Лавров и главы МИД других государств — участников объединения обменялись мнениями по разным международным вопросам. Они обсудили тематику мира, безопасности и реформирования системы глобального управления. Стороны подтвердили настрой на наращивание координации в формате БРИКС на международных площадках.

https://ria.ru/20250917/pshenitsa-2042386209.html

https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html

йемен

таиланд

россия

судан

бразилия

сингапур

бурунди

венесуэла

индия

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, таиланд, россия, прак сокхон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, ральф гонсалвес, брикс, судан, бразилия, сингапур, бурунди, венесуэла, индия, сша, нью-йорк (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин