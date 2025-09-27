Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 27.09.2025 (обновлено: 13:47 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044695056.html
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 27.09.2025
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров провел серию переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T02:30:00+03:00
2025-09-27T13:47:00+03:00
в мире
йемен
таиланд
россия
прак сокхон
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724381_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_8f50405325e60c5b71482a6ddc998620.jpg
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел серию переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.ИорданияЛавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня. Они затронули ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Сирии. Стороны отметили важность прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и заключенных и обеспечения доступа гумпомощи.Кроме того, министры определили приоритетные задачи развития российско-иорданских отношений: упрочение диалога, наращивание товарооборота, развитие сотрудничества в других областях.ЙеменГлава МИД России также провел переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими.&quot;Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию&quot;.Дипломаты обсудили двусторонние отношения и подчеркнули настрой на регулярный политический диалог. Они коснулись перспектив развития военно-политической ситуации в Йемене и вокруг него, а также в зоне палестино-израильского конфликта.Аль-Алими, со своей стороны, попросил передать наилучшие пожелания и привет Владимиру Путину.ТаиландЛавров побеседовал с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу и обсудил с ним взаимодействие двух государств. &quot;Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран. &lt;...&gt; И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее обеспечить&quot;.Министры рассмотрели варианты развития российско-таиландского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.КамбоджаЗатем российский министр встретился с главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном.Они обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений.Южная КореяЛавров пообщался и с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хеном. Его протокольная служба пыталась пронести в переговорную комнату двухметровый флаг своей страны, но ей вежливо отказали: вся атрибутика уже была на столе.Во время встречи российский министр указал на провокационный характер военной активности США и союзников на Корейском полуострове, направленной против КНДР. Москва призвала стороны вернуться к взаимоуважительному диалогу на основе ситуации, сложившейся в регионе.Сент-Винсент и ГренадиныЗатем глава МИД России провел переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.Они обменялись мнениями по ключевым международным вопросам, в числе которых ситуация в Латинской Америке, а также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях. Кроме того, министры затронули аспекты взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях.ИндияЛавров встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.Сообщается, что министры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрели международную и региональную повестки дня, включая ситуацию на Украине и в зоне палестино-израильского конфликта.Стороны условились продолжить укрепление стратегического партнерства и взаимодействие на международных площадках.НигерияПосле полуночи по московскому времени глава МИД России провел переговоры с коллегой из Нигерии Юсуфом Туггаром. Они прошли в закрытом формате.Отмечается, что дипломаты уделили особое внимание тематике взаимодействия двух государств в рамках Форума стран — экспортеров газа, а также подготовке к участию в 27-й Министерской встрече этой организации 23 октября в Дохе.СингапурЗатем Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном."Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам — АСЕАН, ООН".Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте международной и региональной ситуации. Они также рассмотрели задачи дальнейшего развития связей России с АСЕАН.БурундиЛавров и министр иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуард Бизимана затронули актуальные вопросы укрепления связей между двумя странами.Они подтвердили настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки и договорились об укреплении внешнеполитической координации в рамках ООН, Совбеза организации и других многосторонних форумов.БразилияПеред началом переговоров глава МИД России и его бразильский коллега Мауро Виэйра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран на 2026-2029 годы.Затем они обсудили углубление стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях, включая ООН, БРИКС и "Группу двадцати".СуданЛавров и премьер-министр Судана Камаль Идрис коснулись ситуации в африканской стране, где с апреля 2023 года продолжается военно-политический кризис. Глава МИД России призвал к скорейшему прекращению вооруженного противостояния и запуску процесса постконфликтного восстановления, продвижению к мирному общенациональному согласию.Министры рассмотрели и различные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.ВенесуэлаРоссийский министр пообщался с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем. Они отметили схожесть позиций по большинству вопросов актуальной мировой повестки и определили дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках.Лавров также заявил о категорической недопустимости силового давления на суверенные государства.Встреча глав МИД БРИКСНа этом мероприятии российский министр подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, запущенных во время российского и бразильского председательств, в частности создание:Лавров и главы МИД других государств — участников объединения обменялись мнениями по разным международным вопросам. Они обсудили тематику мира, безопасности и реформирования системы глобального управления. Стороны подтвердили настрой на наращивание координации в формате БРИКС на международных площадках.
https://ria.ru/20250917/pshenitsa-2042386209.html
https://ria.ru/20250923/oon-2043628402.html
йемен
таиланд
россия
судан
бразилия
сингапур
бурунди
венесуэла
индия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044724381_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_d8590bb19946f5e231bddfaf97cfc3f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, таиланд, россия, прак сокхон, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, ральф гонсалвес, брикс, судан, бразилия, сингапур, бурунди, венесуэла, индия, сша, нью-йорк (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин
В мире, Йемен, Таиланд, Россия, Прак Сокхон, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Ральф Гонсалвес, БРИКС, Судан, Бразилия, Сингапур, Бурунди, Венесуэла, Индия, США, Нью-Йорк (город), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Путин

Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН

© МИД РоссииВстреча глав МИД БРИКС с участием Сергея Лаврова
Встреча глав МИД БРИКС с участием Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД БРИКС с участием Сергея Лаврова
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел серию переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иордания

Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня. Они затронули ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Сирии. Стороны отметили важность прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и заключенных и обеспечения доступа гумпомощи.
Кроме того, министры определили приоритетные задачи развития российско-иорданских отношений: упрочение диалога, наращивание товарооборота, развитие сотрудничества в других областях.
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Йемен

Глава МИД России также провел переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими.
«

"Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
глава МИД России
Дипломаты обсудили двусторонние отношения и подчеркнули настрой на регулярный политический диалог. Они коснулись перспектив развития военно-политической ситуации в Йемене и вокруг него, а также в зоне палестино-израильского конфликта.
Аль-Алими, со своей стороны, попросил передать наилучшие пожелания и привет Владимиру Путину.
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Глава МИД России Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Таиланд

Лавров побеседовал с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу и обсудил с ним взаимодействие двух государств.
«

"Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран. <...> И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее обеспечить".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
глава МИД России
Министры рассмотрели варианты развития российско-таиландского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу

Камбоджа

Затем российский министр встретился с главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном.
Они обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Камбоджи Праком Сокхоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Камбоджи Праком Сокхоном - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Камбоджи Праком Сокхоном

Южная Корея

Лавров пообщался и с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хеном. Его протокольная служба пыталась пронести в переговорную комнату двухметровый флаг своей страны, но ей вежливо отказали: вся атрибутика уже была на столе.
Во время встречи российский министр указал на провокационный характер военной активности США и союзников на Корейском полуострове, направленной против КНДР. Москва призвала стороны вернуться к взаимоуважительному диалогу на основе ситуации, сложившейся в регионе.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Южная Корея увеличила ввоз пшеницы из России вчетверо
17 сентября, 08:42

Сент-Винсент и Гренадины

Затем глава МИД России провел переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.
Они обменялись мнениями по ключевым международным вопросам, в числе которых ситуация в Латинской Америке, а также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях. Кроме того, министры затронули аспекты взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес

Индия

Лавров встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.
Сообщается, что министры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрели международную и региональную повестки дня, включая ситуацию на Украине и в зоне палестино-израильского конфликта.
Стороны условились продолжить укрепление стратегического партнерства и взаимодействие на международных площадках.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи

Нигерия

После полуночи по московскому времени глава МИД России провел переговоры с коллегой из Нигерии Юсуфом Туггаром. Они прошли в закрытом формате.
Отмечается, что дипломаты уделили особое внимание тематике взаимодействия двух государств в рамках Форума стран — экспортеров газа, а также подготовке к участию в 27-й Министерской встрече этой организации 23 октября в Дохе.
© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Нигерии Сергея Лаврова и Юсуфа Майтамы Туггара
Встреча глав МИД России и Нигерии Сергея Лаврова и Юсуфа Майтамы Туггара - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД России и Нигерии Сергея Лаврова и Юсуфа Майтамы Туггара

Сингапур

Затем Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.
«
"Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам — АСЕАН, ООН".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Сергей Лавров
Глава МИД России
Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте международной и региональной ситуации. Они также рассмотрели задачи дальнейшего развития связей России с АСЕАН.
© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном

Бурунди

Лавров и министр иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуард Бизимана затронули актуальные вопросы укрепления связей между двумя странами.
Они подтвердили настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.
Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки и договорились об укреплении внешнеполитической координации в рамках ООН, Совбеза организации и других многосторонних форумов.
© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД России и Бурунди Сергея Лаврова и Эдуарда Бизиманы

Бразилия

Перед началом переговоров глава МИД России и его бразильский коллега Мауро Виэйра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран на 2026-2029 годы.
Затем они обсудили углубление стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях, включая ООН, БРИКС и "Группу двадцати".
© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран

Судан

Лавров и премьер-министр Судана Камаль Идрис коснулись ситуации в африканской стране, где с апреля 2023 года продолжается военно-политический кризис. Глава МИД России призвал к скорейшему прекращению вооруженного противостояния и запуску процесса постконфликтного восстановления, продвижению к мирному общенациональному согласию.
Министры рассмотрели и различные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.
© МИД РоссииПереговоры главы МИД Росии и премьера Судана Сергея Лаврова и Камаля Идриса
Переговоры главы МИД Росии и премьера Судана Сергея Лаврова и Камаля Идриса - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Переговоры главы МИД Росии и премьера Судана Сергея Лаврова и Камаля Идриса

Венесуэла

Российский министр пообщался с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем. Они отметили схожесть позиций по большинству вопросов актуальной мировой повестки и определили дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках.
Лавров также заявил о категорической недопустимости силового давления на суверенные государства.
© МИД РоссииВстреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля
Встреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© МИД России
Встреча глав МИД России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля

Встреча глав МИД БРИКС

На этом мероприятии российский министр подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, запущенных во время российского и бразильского председательств, в частности создание:
  • новой инвестиционной платформы;
  • трансграничной платежной инициативы БРИКС;
  • депозитарно-клиринговой инфраструктуры;
  • перестраховочного механизма;
  • зерновой биржи БРИКС.
Лавров и главы МИД других государств — участников объединения обменялись мнениями по разным международным вопросам. Они обсудили тематику мира, безопасности и реформирования системы глобального управления. Стороны подтвердили настрой на наращивание координации в формате БРИКС на международных площадках.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.

Выступление Лаврова ожидается 27 сентября.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Реформирование ООН: Запад пытается перепрошить всемирную организацию
23 сентября, 08:00
 
В миреЙеменТаиландРоссияПрак СокхонСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООНРальф ГонсалвесБРИКССуданБразилияСингапурБурундиВенесуэлаИндияСШАНью-Йорк (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала