Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел серию переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Иордания
Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня. Они затронули ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также в Сирии. Стороны отметили важность прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и заключенных и обеспечения доступа гумпомощи.
Кроме того, министры определили приоритетные задачи развития российско-иорданских отношений: упрочение диалога, наращивание товарооборота, развитие сотрудничества в других областях.
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Иордании Айман Сафади во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Йемен
Глава МИД России также провел переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом аль-Алими.
«
"Очень важно продолжать регулярные контакты и по нашим двусторонним делам, и по острым задачам содействия внутрийеменскому урегулированию".
Дипломаты обсудили двусторонние отношения и подчеркнули настрой на регулярный политический диалог. Они коснулись перспектив развития военно-политической ситуации в Йемене и вокруг него, а также в зоне палестино-израильского конфликта.
Аль-Алими, со своей стороны, попросил передать наилучшие пожелания и привет Владимиру Путину.
© Фото : МИД России/TelegramГлава МИД России Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и председатель руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими во время встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Таиланд
Лавров побеседовал с коллегой из Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу и обсудил с ним взаимодействие двух государств.
«
"Разумеется, мы считаем, что преемственность в наших отношениях отвечает интересам России и Таиланда, народов наших стран. <...> И лидеры наших стран привержены тому, чтобы ее обеспечить".
Министры рассмотрели варианты развития российско-таиландского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу
Камбоджа
Затем российский министр встретился с главой МИД Камбоджи Праком Сокхоном.
Они обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Камбоджи Праком Сокхоном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи c министром иностранных дел Камбоджи Праком Сокхоном
Южная Корея
Лавров пообщался и с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хеном. Его протокольная служба пыталась пронести в переговорную комнату двухметровый флаг своей страны, но ей вежливо отказали: вся атрибутика уже была на столе.
Сент-Винсент и Гренадины
Затем глава МИД России провел переговоры с премьером Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом.
Они обменялись мнениями по ключевым международным вопросам, в числе которых ситуация в Латинской Америке, а также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях. Кроме того, министры затронули аспекты взаимодействия в ООН и ее специализированных учреждениях.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес
Индия
Лавров встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Они тепло поприветствовали друг друга, после чего мероприятие продолжилось в закрытом для прессы формате.
Сообщается, что министры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Также главы внешнеполитических ведомств рассмотрели международную и региональную повестки дня, включая ситуацию на Украине и в зоне палестино-израильского конфликта.
Стороны условились продолжить укрепление стратегического партнерства и взаимодействие на международных площадках.
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи
Нигерия
После полуночи по московскому времени глава МИД России провел переговоры с коллегой из Нигерии Юсуфом Туггаром. Они прошли в закрытом формате.
Отмечается, что дипломаты уделили особое внимание тематике взаимодействия двух государств в рамках Форума стран — экспортеров газа, а также подготовке к участию в 27-й Министерской встрече этой организации 23 октября в Дохе.
Сингапур
Затем Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.
«
"Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам — АСЕАН, ООН".
Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте международной и региональной ситуации. Они также рассмотрели задачи дальнейшего развития связей России с АСЕАН.
© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном
Бурунди
Лавров и министр иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуард Бизимана затронули актуальные вопросы укрепления связей между двумя странами.
Они подтвердили настрой на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях.
Министры обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки и договорились об укреплении внешнеполитической координации в рамках ООН, Совбеза организации и других многосторонних форумов.
Бразилия
Перед началом переговоров глава МИД России и его бразильский коллега Мауро Виэйра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран на 2026-2029 годы.
Затем они обсудили углубление стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях, включая ООН, БРИКС и "Группу двадцати".
© МИД РоссииГлава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран
Судан
Лавров и премьер-министр Судана Камаль Идрис коснулись ситуации в африканской стране, где с апреля 2023 года продолжается военно-политический кризис. Глава МИД России призвал к скорейшему прекращению вооруженного противостояния и запуску процесса постконфликтного восстановления, продвижению к мирному общенациональному согласию.
Министры рассмотрели и различные аспекты дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия.
Венесуэла
Российский министр пообщался с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем. Они отметили схожесть позиций по большинству вопросов актуальной мировой повестки и определили дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках.
Лавров также заявил о категорической недопустимости силового давления на суверенные государства.
Встреча глав МИД БРИКС
На этом мероприятии российский министр подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, запущенных во время российского и бразильского председательств, в частности создание:
- новой инвестиционной платформы;
- трансграничной платежной инициативы БРИКС;
- депозитарно-клиринговой инфраструктуры;
- перестраховочного механизма;
- зерновой биржи БРИКС.
Лавров и главы МИД других государств — участников объединения обменялись мнениями по разным международным вопросам. Они обсудили тематику мира, безопасности и реформирования системы глобального управления. Стороны подтвердили настрой на наращивание координации в формате БРИКС на международных площадках.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала во вторник. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш, призвав к миру на Украине.
Выступление Лаврова ожидается 27 сентября.
