Заболевшая ботулизмом женщина отсудила у "Кухни на районе" компенсацию

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Женщина, заболевшая ботулизмом из-за продукции "Кухни на районе", отсудила у компании "Локалкитчен" компенсацию за 77 дней нетрудоспособности, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В столичных судах за последнее время было зарегистрировано четыре иска к "Локалкитчен", два из которых о защите прав потребителей, еще два - о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Одно из заявлений было рассмотрено в июне, истица заказала две порции салата лобио, из-за плохого самочувствия ей пришлось вызвать "скорую" прямо на рабочее место, следует из материалов. Женщина была госпитализирована, пять дней провела в отделении реанимации и интенсивной терапии, в связи с заболеванием ботулизмом в тяжелой форме она была нетрудоспособна в течение 77 дней, сообщается в материалах. В иске Роспотребнадзора в интересах пострадавшей приводятся данные исследований, установивших, что в пробах лобио были выделены микроорганизмы, относящиеся к Clostridium botulium, продуцирующей ботулотоксин (токсин тип "А"). Судя по выводам проведенного эпидемиологического расследования по факту вспышки ботулизма, 85,9% заболевших употребляли салат лобио, 3,6% - салат с тунцом, фасолью и яблоком, говорится в материалах. Пострадавшей удалось отсудить компенсацию морального вреда и расходы по оплате платной медицинской помощи, заключается в материалах. В июне 2024 года было возбуждено уголовное дело о "производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Причиной стало массовое отравление людей. Как установило следствие, пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. Суды в рамках дела отправили под домашний арест гендиректора компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе") Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елены Машковой и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина. Повара Карима Норматова определили в СИЗО.

