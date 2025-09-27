Рейтинг@Mail.ru
США отзовут визу президента Колумбии - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 27.09.2025 (обновлено: 05:45 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/kolumbiya-2044740257.html
США отзовут визу президента Колумбии
США отзовут визу президента Колумбии - РИА Новости, 27.09.2025
США отзовут визу президента Колумбии
США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T05:43:00+03:00
2025-09-27T05:45:00+03:00
сша
государственный департамент сша
в мире
колумбия
нью-йорк (город)
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию", сообщил госдепартамент США в соцсети Х."Ранее сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте госдепа.
https://ria.ru/20250924/tramp-2044008628.html
сша
колумбия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, государственный департамент сша, в мире, колумбия, нью-йорк (город), густаво петро
США, Государственный департамент США, В мире, Колумбия, Нью-Йорк (город), Густаво Петро
США отзовут визу президента Колумбии

США отзовут визу главы Колумбии из-за его призывов к американским солдатам

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию", сообщил госдепартамент США в соцсети Х.
"Ранее сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте госдепа.
Дональд Трамп после выступления на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Делегация США покинула зал ГА ООН во время речи президента Колумбии
24 сентября, 14:02
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреКолумбияНью-Йорк (город)Густаво Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала