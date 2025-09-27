https://ria.ru/20250927/kolumbiya-2044740257.html
США отзовут визу президента Колумбии
США отзовут визу президента Колумбии - РИА Новости, 27.09.2025
США отзовут визу президента Колумбии
США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к... РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию", сообщил госдепартамент США в соцсети Х."Ранее сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте госдепа.
США отзовут визу президента Колумбии
