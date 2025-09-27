https://ria.ru/20250927/kolumbiya-2044740257.html

США отзовут визу президента Колумбии

США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T05:43:00+03:00

2025-09-27T05:43:00+03:00

2025-09-27T05:45:00+03:00

сша

государственный департамент сша

в мире

колумбия

нью-йорк (город)

густаво петро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. США решили аннулировать визу президента Колумбии Густаво Петро из-за якобы его призывов к американским солдатам "не подчиняться приказам и подстрекать к насилию", сообщил госдепартамент США в соцсети Х."Ранее сегодня президент Колумбии Густаво Петро вышел на улицу Нью-Йорка и призвал американских солдат не подчиняться приказам и подстрекать к насилию. Мы отзовем визу Петро в связи с его безрассудными и подстрекательскими действиями", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте госдепа.

сша

колумбия

нью-йорк (город)

2025

сша, государственный департамент сша, в мире, колумбия, нью-йорк (город), густаво петро