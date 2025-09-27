https://ria.ru/20250927/koalitsiya-2044738785.html
На Западе объявили о создании новой коалиции
На Западе объявили о создании новой коалиции - РИА Новости, 27.09.2025
На Западе объявили о создании новой коалиции
Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T05:11:00+03:00
2025-09-27T05:11:00+03:00
2025-09-27T05:16:00+03:00
в мире
палестина
великобритания
франция
бельгия
япония
саудовская аравия
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151127/52/1511275208_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_1bf96dba683c767c49d2de02a6b8bd67.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro."Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье.Как отмечается, в новое объединение решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Согласно заявленной цели, эти государства выделят на стабилизацию расположенной в Рамалле палестинской администрации 170 миллионов долларов, говорится в материале.В минувшее воскресенье, 21 сентября, государство Палестина официально признала Великобритания. Ее примеру последовали Канада, Австралия и Португалия. При этом многие другие страны сообщили, что признают это государство в ближайшее время.
https://ria.ru/20250922/dizen-2043566971.html
https://ria.ru/20250918/turtsija-2042804337.html
палестина
великобритания
франция
бельгия
япония
саудовская аравия
испания
дания
ирландия
исландия
норвегия
словения
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151127/52/1511275208_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_bde1ba3eece7d231149f7361b420a6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, великобритания, франция, бельгия, япония, саудовская аравия, испания, дания, ирландия, исландия, норвегия, словения, швейцария, словения
В мире, Палестина, Великобритания, Франция, Бельгия, Япония, Саудовская Аравия, Испания, Дания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Словения, Швейцария, Словения
На Западе объявили о создании новой коалиции
Figaro: 12 стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины