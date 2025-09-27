Рейтинг@Mail.ru
На Западе объявили о создании новой коалиции - РИА Новости, 27.09.2025
05:11 27.09.2025 (обновлено: 05:16 27.09.2025)
На Западе объявили о создании новой коалиции
Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro."Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье.Как отмечается, в новое объединение решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Согласно заявленной цели, эти государства выделят на стабилизацию расположенной в Рамалле палестинской администрации 170 миллионов долларов, говорится в материале.В минувшее воскресенье, 21 сентября, государство Палестина официально признала Великобритания. Ее примеру последовали Канада, Австралия и Португалия. При этом многие другие страны сообщили, что признают это государство в ближайшее время.
На Западе объявили о создании новой коалиции

Figaro: 12 стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Европейского союза в Брюсселе
Флаги стран-участниц Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro.
"Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье.
Как отмечается, в новое объединение решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Согласно заявленной цели, эти государства выделят на стабилизацию расположенной в Рамалле палестинской администрации 170 миллионов долларов, говорится в материале.
В минувшее воскресенье, 21 сентября, государство Палестина официально признала Великобритания. Ее примеру последовали Канада, Австралия и Португалия. При этом многие другие страны сообщили, что признают это государство в ближайшее время.
