На Западе объявили о создании новой коалиции

На Западе объявили о создании новой коалиции

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro."Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия", — сообщается в статье.Как отмечается, в новое объединение решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Согласно заявленной цели, эти государства выделят на стабилизацию расположенной в Рамалле палестинской администрации 170 миллионов долларов, говорится в материале.В минувшее воскресенье, 21 сентября, государство Палестина официально признала Великобритания. Ее примеру последовали Канада, Австралия и Португалия. При этом многие другие страны сообщили, что признают это государство в ближайшее время.

