ВС России продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Кировске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 27.09.2025
ВС России продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Кировске
ВС России продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Кировске
Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025
специальная военная операция на украине
кировск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ", - говорится в сводке МО РФ.
Специальная военная операция на Украине, Кировск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Кировске

МО: ВС России продолжают уничтожать разрозненные группы ВСУ в Кировске

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ", - говорится в сводке МО РФ.
ВС России освободили три населенных пункта в зоне СВО
12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКировскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
