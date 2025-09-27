https://ria.ru/20250927/kirovsk-2044769749.html

ВС России продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Кировске

Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Силы российской группировки "Запад" продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в Кировске в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские штурмовые подразделения продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ", - говорится в сводке МО РФ.

