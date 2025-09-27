Жительница Киевской области рассказала о росте цен на коммунальные услуги

Рейтинг@Mail.ru
02:59 27.09.2025 (обновлено: 03:15 27.09.2025)
киевская область
киев
в мире
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области сообщила РИА Новости о значительном росте цен на коммунальные услуги в Киеве и Киевской области. Она пояснила, что с начала боевых действий цены выросли не только на коммунальные услуги, но и на продукты. По ее словам, всё это в комплексе создает массу проблем, так как доходы населения растут не так активно, как цены. "Коммунальные цены, ну, извините, это очень для меня волнующая тема, я переживаю об этом и могу сказать, что цены так нормальненько выросли за последние эти три года", - сказала собеседница агентства Она отметила, что у ее матери пенсия считается "мизерной" - она составляет около 3 тысяч гривен, или 72,3 доллара, этого не хватает даже на продукты.
киевская область
киев
киевская область, киев, в мире
Киевская область, Киев, В мире
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области сообщила РИА Новости о значительном росте цен на коммунальные услуги в Киеве и Киевской области.
Она пояснила, что с начала боевых действий цены выросли не только на коммунальные услуги, но и на продукты. По ее словам, всё это в комплексе создает массу проблем, так как доходы населения растут не так активно, как цены.
"Коммунальные цены, ну, извините, это очень для меня волнующая тема, я переживаю об этом и могу сказать, что цены так нормальненько выросли за последние эти три года", - сказала собеседница агентства
Она отметила, что у ее матери пенсия считается "мизерной" - она составляет около 3 тысяч гривен, или 72,3 доллара, этого не хватает даже на продукты.
Киевская областьКиевВ мире
 
 
