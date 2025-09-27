https://ria.ru/20250927/kiev-2044731359.html
Жительница Киевской области рассказала о росте цен на коммунальные услуги
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Жительница Киевской области сообщила РИА Новости о значительном росте цен на коммунальные услуги в Киеве и Киевской области. Она пояснила, что с начала боевых действий цены выросли не только на коммунальные услуги, но и на продукты. По ее словам, всё это в комплексе создает массу проблем, так как доходы населения растут не так активно, как цены. "Коммунальные цены, ну, извините, это очень для меня волнующая тема, я переживаю об этом и могу сказать, что цены так нормальненько выросли за последние эти три года", - сказала собеседница агентства Она отметила, что у ее матери пенсия считается "мизерной" - она составляет около 3 тысяч гривен, или 72,3 доллара, этого не хватает даже на продукты.
