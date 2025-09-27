Рейтинг@Mail.ru
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/khimki-2044797228.html
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках - РИА Новости, 27.09.2025
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках
Всемирный день туризма отметили в подмосковных Химках, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ), сообщает... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T16:48:00+03:00
2025-09-27T16:48:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044796673_0:124:3066:1849_1920x0_80_0_0_c4f6d16798c265cea7669009a4d9801a.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирный день туризма отметили в подмосковных Химках, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Празднование развернули на спортивной площадке вуза, которую открыли в прошлом году. Торжественную церемонию открыли поднятием флага академии. Студентов с профессиональным праздником поздравил ректор РМАТ Евгений Трофимов. Также на мероприятии выступил депутат Руслан Шаипов. Он начал свое выступление с высокой оценки роли молодежи в современном мире. Депутат подчеркнул, что именно от нового поколения зависят будущие успехи отрасли. "Когда мы видим таких целеустремленных и перспективных студентов, мы с уверенностью смотрим в будущее. Туризм – это, прежде всего, люди. Именно ваша энергия, знания и гостеприимство создают настроение для тысяч путешественников. Учитесь, пробуйте, вас уже ждут лучшие компании России!" — сказал Шаипов, его слова приводит пресс-служба администрации. Наиболее активных и отличившихся в учебном процессе студентов наградили почетными грамотами. Всемирный день туризма отмечается 27 сентября.
https://ria.ru/20250927/khimki-2044788072.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044796673_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_95a1e1bb3d3cbcc7cc045af5f3874ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), туризм
Химки (городской округ в Московской области), Туризм
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках

В РМАТ в Химках отметили Всемирный день туризма

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиМероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирный день туризма отметили в подмосковных Химках, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Празднование развернули на спортивной площадке вуза, которую открыли в прошлом году.
Торжественную церемонию открыли поднятием флага академии. Студентов с профессиональным праздником поздравил ректор РМАТ Евгений Трофимов.
Также на мероприятии выступил депутат Руслан Шаипов. Он начал свое выступление с высокой оценки роли молодежи в современном мире. Депутат подчеркнул, что именно от нового поколения зависят будущие успехи отрасли.
"Когда мы видим таких целеустремленных и перспективных студентов, мы с уверенностью смотрим в будущее. Туризм – это, прежде всего, люди. Именно ваша энергия, знания и гостеприимство создают настроение для тысяч путешественников. Учитесь, пробуйте, вас уже ждут лучшие компании России!" — сказал Шаипов, его слова приводит пресс-служба администрации.
Наиболее активных и отличившихся в учебном процессе студентов наградили почетными грамотами.
Всемирный день туризма отмечается 27 сентября.
Экоакция День в лесу. Сохраним лес вместе в Химках - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Волонтеры высадили молодые деревья в рамках экоакции в подмосковных Химках
15:27
 
Химки (городской округ в Московской области)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала