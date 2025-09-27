https://ria.ru/20250927/khimki-2044797228.html

Мероприятия по случаю Дня туризма прошли в подмосковных Химках

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Всемирный день туризма отметили в подмосковных Химках, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Празднование развернули на спортивной площадке вуза, которую открыли в прошлом году. Торжественную церемонию открыли поднятием флага академии. Студентов с профессиональным праздником поздравил ректор РМАТ Евгений Трофимов. Также на мероприятии выступил депутат Руслан Шаипов. Он начал свое выступление с высокой оценки роли молодежи в современном мире. Депутат подчеркнул, что именно от нового поколения зависят будущие успехи отрасли. "Когда мы видим таких целеустремленных и перспективных студентов, мы с уверенностью смотрим в будущее. Туризм – это, прежде всего, люди. Именно ваша энергия, знания и гостеприимство создают настроение для тысяч путешественников. Учитесь, пробуйте, вас уже ждут лучшие компании России!" — сказал Шаипов, его слова приводит пресс-служба администрации. Наиболее активных и отличившихся в учебном процессе студентов наградили почетными грамотами. Всемирный день туризма отмечается 27 сентября.

