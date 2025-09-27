https://ria.ru/20250927/khimki-2044788072.html

Волонтеры высадили молодые деревья в рамках экоакции в подмосковных Химках

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экологическая акция "День в лесу. Сохраним лес вместе" состоялась в подмосковных Химках в субботу, местные жители, представители ассоциации ветеранов СВО совместно с волонтерами и депутатами высадили молодые деревья на улице имени К.И. Вороницына, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В акции участвовали председатель совета депутатов городского округа Сергей Малиновский, заместители председателя Александр Васильев и Руслан Шаипов, депутат Ирина Спирина. Участникам выдали весь необходимый инвентарь – перчатки, ведра и лопаты. Вместе они высадили молодые липы. Для них также подготовили полевую кухню с угощениями и напитками. "Сегодняшняя акция – реальный шаг к улучшению качества жизни в наших Химках. Важно, что жители активно включаются в такие инициативы. Мы видим, как с каждым годом растет число участников, и это подтверждает: забота об экологии становится частью нашей повседневной жизни", – приводит пресс-служба слова Малиновского. Экологическая акция по сохранению леса в Подмосковье проводится дважды в год – весной и осенью. Местные жители высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину.

