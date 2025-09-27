Рейтинг@Mail.ru
В Москве в воскресенье пройдет прощание с Кеосаяном - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 27.09.2025 (обновлено: 18:30 27.09.2025)
https://ria.ru/20250927/keosajan-2044775051.html
В Москве в воскресенье пройдет прощание с Кеосаяном
В Москве в воскресенье пройдет прощание с Кеосаяном - РИА Новости, 27.09.2025
В Москве в воскресенье пройдет прощание с Кеосаяном
Прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября. РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T13:04:00+03:00
2025-09-27T18:30:00+03:00
москва
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
михаил шуфутинский
вгик
мираж
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748333_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_5c5f9d79f9c8c207c71d7fc8104defc0.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября. "Много людей пишут о возможности попрощаться. &lt;...&gt; Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте", — написала его супруга, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.Она попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, поблагодарив всех, кто любил Кеосаяна и молился за него.Симоньян сообщила о смерти мужа в пятницу. В начале этого года режиссер пережил клиническую смерть, с тех пор он находился в коме.Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз". В 1990-е в основном снимал клипы музыкальных исполнителей.Кеосаян создал множество телевизионных и кинофильмов, которые получали призы "Кинотавра" и ТЭФИ. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Несколько работ он снял по сценарию супруги, в том числе ленту "Крымский мост. Сделано с любовью!". Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044705756.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044674614.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775748333_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_c3fe60a8231982db9e4e475c5b1a7bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, михаил шуфутинский, вгик, мираж, нтв (телеканал)
Москва, Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Михаил Шуфутинский, ВГИК, Мираж, НТВ (телеканал)
В Москве в воскресенье пройдет прощание с Кеосаяном

В Армянской церкви в Москве 28 сентября пройдет церемония прощания с Кеосаяном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября.
"Много людей пишут о возможности попрощаться. <...> Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте", — написала его супруга, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
На фестивале RT.Док: Время наших героев почтили память Кеосаяна - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
На фестивале "RT.Док: Время наших героев" почтили память Кеосаяна
Вчера, 21:06
Она попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, поблагодарив всех, кто любил Кеосаяна и молился за него.
Симоньян сообщила о смерти мужа в пятницу. В начале этого года режиссер пережил клиническую смерть, с тех пор он находился в коме.
Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз". В 1990-е в основном снимал клипы музыкальных исполнителей.
Тигран Кеосаян. Главные фильмы и жизненный путь режиссера
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

Режиссер Тигран Кеосаян на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

Режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

Режиссер Тигран Кеосаян разговаривает по телефону на вечеринке в честь Дня рождения журнала Русский пионер в Москве

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 13
© Дельфин (1997)

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

Кадр из фильма Бедная Саша

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

© Дельфин (1997)
4 из 13
© Киномост (1999)

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

Кадр из фильма Президент и его внучка

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

© Киномост (1999)
5 из 13
© Студия "Козерог" (2000)

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

Кадр из фильма Ландыш серебристый

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

© Студия "Козерог" (2000)
6 из 13
© Студия 8 рядов (2018)

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Кадр из фильма Крымский мост. Сделано с любовью!

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

© Студия 8 рядов (2018)
7 из 13
© Студия Арт-Базар (2011)

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

Кадр из сериала Ялта-45

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

© Студия Арт-Базар (2011)
8 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

Режиссер Тигран Кеосаян выступает на юбилейных Пионерских чтениях в московском Музее современной истории России

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

Тигран Кеосаян

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 13
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

Режиссер Тигран Кеосаян во время съемок фильма Семь дней Петра Семеныча

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
11 из 13
© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
12 из 13
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

Режиссер Тигран Кеосаян на Пионерских чтениях в театре Современник

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
13 из 13

Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян умер ночью 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Он родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м состоялся дебют Кеосаяна в кино — он снял фильм "Катька и Шиз".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В 1990-е годы Кеосаян занимался в основном съемками клипов для артистов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 13

В 1997 году вышла его работа "Бедная Саша", получившая приз "Кинотавра-1998" в номинации "Лучшая мужская роль" и ТЭФИ за "Лучший фильм". Кадр из картины.

© Дельфин (1997)
4 из 13

В 1999-м снял картину "Президент и его внучка", она получила специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". Кадр из фильма.

© Киномост (1999)
5 из 13

В 2000 году вышла лирическая комедия "Ландыш серебристый", выигравшая приз кинофестиваля "Окно в Европу 2001".

© Студия "Козерог" (2000)
6 из 13

По сценариям жены Маргариты Симоньян режиссер снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

© Студия 8 рядов (2018)
7 из 13

В его фильмографии также "Мужская работа", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж", "Бессмертные".

© Студия Арт-Базар (2011)
8 из 13

Кеосаян много работал на телевидении. Был ведущим программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном" и "Хватит молчать!" на РЕН ТВ, "Ты и я" на канале "Россия", "Международная пилорама" на НТВ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 13

В 2024-м режиссеру присвоили почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 13

В 2025-м вышел последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", снятый по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
11 из 13

Главную роль в мелодраме сыграл Федор Добронравов.

© ООО "СТУДИЯ "8 РЯДОВ" (2024)
12 из 13

В начале января Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
13 из 13
Кеосаян создал множество телевизионных и кинофильмов, которые получали призы "Кинотавра" и ТЭФИ. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Несколько работ он снял по сценарию супруги, в том числе ленту "Крымский мост. Сделано с любовью!". Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.
Памяти Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Памяти Тиграна Кеосаяна
Вчера, 18:35
 
МоскваРоссияТигран КеосаянМаргарита СимоньянМихаил ШуфутинскийВГИКМиражНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала