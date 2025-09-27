https://ria.ru/20250927/keosajan-2044775051.html

В Москве в воскресенье пройдет прощание с Кеосаяном

Прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября.

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Прощание с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября. "Много людей пишут о возможности попрощаться. <...> Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте", — написала его супруга, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.Она попросила с пониманием отнестись к мерам безопасности, поблагодарив всех, кто любил Кеосаяна и молился за него.Симоньян сообщила о смерти мужа в пятницу. В начале этого года режиссер пережил клиническую смерть, с тех пор он находился в коме.Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз". В 1990-е в основном снимал клипы музыкальных исполнителей.Кеосаян создал множество телевизионных и кинофильмов, которые получали призы "Кинотавра" и ТЭФИ. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Несколько работ он снял по сценарию супруги, в том числе ленту "Крымский мост. Сделано с любовью!". Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.

