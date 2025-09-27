https://ria.ru/20250927/kamchatka-2044723992.html
На Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 сен - РИА Новости. Двадцать семь афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 23 афтершока магнитудой до 5,8, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра. На пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов не было, отметили в МЧС. "Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
