https://ria.ru/20250927/kamchatka-2044723992.html

На Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков - РИА Новости, 27.09.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков

Двадцать семь афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении МЧС... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T01:14:00+03:00

2025-09-27T01:14:00+03:00

2025-09-27T01:14:00+03:00

происшествия

камчатка

шивелуч

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 сен - РИА Новости. Двадцать семь афтершоков магнитудой до 6,0 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 23 афтершока магнитудой до 5,8, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0. Два из них ощущались жителями края", - проинформировали в главке. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра. На пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов не было, отметили в МЧС. "Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html

камчатка

шивелуч

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, шивелуч, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области