https://ria.ru/20250927/jurist-2044798030.html

Юрист высказалась о действиях США в Венесуэле

Юрист высказалась о действиях США в Венесуэле - РИА Новости, 27.09.2025

Юрист высказалась о действиях США в Венесуэле

Уничтожение наркоторговцев в Венесуэле американцами будет вторжением с точки зрения международного права, но маловероятно, что за этим последуют какие-либо... РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T16:53:00+03:00

2025-09-27T16:53:00+03:00

2025-09-27T16:53:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

дональд трамп

оон

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уничтожение наркоторговцев в Венесуэле американцами будет вторжением с точки зрения международного права, но маловероятно, что за этим последуют какие-либо санкции против США, рассказала РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. "С точки зрения международного права, мировой практики взаимоотношений между государствами это недопустимо. Это вторжение на территорию другого государства, даже если это беспилотники, но это нарушение границ. Более того, участие в мероприятиях по уничтожению граждан другого государства, сопряжено с рисками того, что могут пострадать и мирные граждане. Это нарушение суверенитета Венесуэлы, поскольку подобные действия это прерогатива самого венесуэльского государства", - сказала Ярмуш. Юрист подчеркнула, что, несмотря на абсолютную недопустимость таких действий Вашингтона с точки зрения международного права, Штаты вряд ли понесут за это ответственность. Как минимум последствия действия другого государства, патроном которого являются США, Израиля, показывают, что попытки в юридической плоскости оспаривать нарушение суверенитета ни к чему не приводят. "Они могут обратиться в ООН, обратиться в международные судебные органы, но результата мы, вероятно, не увидим. Я не думаю, что какой-то судебный орган, конечно, подтвердит право США на такие действия (по вторжению в Венесуэлу - ред.), но и санкций за эти действия не последует. Вашингтон использует право сильного", - заключила Ярмуш. Ранее американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

https://ria.ru/20250927/oon-2044770498.html

https://ria.ru/20250927/oon-2044794100.html

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, оон, nbc