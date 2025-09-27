https://ria.ru/20250927/iran-2044732654.html

Иран ускорил строительство на секретном объекте в Натанзе, пишут СМИ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иран якобы ускорил строительство на секретном подземном военном объекте к югу от ядерного объекта в Натанзе после ударов США и Израиля по иранским атомным объектам в июне, утверждает издание Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки и аналитиков. Газета со ссылкой на аналитика пишет, что работы по строительству тоннелей начались в декабре 2020 года после объявления властями Ирана о планах по строительству объекта, на котором разместится производственный завод по сборке центрифуг для обогащения урана. Глубина и размеры тоннелей, согласно Washington Post, вызвали у аналитиков опасения, что они предназначены для обогащения либо безопасного хранения урана, однако реальное назначение объекта остаётся неясным. "Иран ускорил строительство на секретном подземном объекте в месяцы после того, как США и Израиль нанесли удар по его основным ядерным объектам... Продолжающиеся работы ведутся на объекте... примерно в миле к югу от ядерного комплекса в Натанзе", - говорится в сообщении. Издание со ссылкой на экспертов пишет о трёх основных изменениях на объекте, произошедших после ударов США 22 июня: уплотнение линии охранения, укрепление входа в туннель и увеличение объема извлеченного материала, что позволяет предположить якобы продолжение строительства под землёй. Кроме того, газета утверждает, что недавние спутниковые снимки также зафиксировали присутствие тяжелой и строительной техники. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

