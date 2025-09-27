https://ria.ru/20250927/iran-2044721775.html
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия никогда не умрет
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия никогда не умрет - РИА Новости, 27.09.2025
Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия никогда не умрет
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. РИА Новости, 27.09.2025
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе заявил, что дипломатия "никогда не умрет", но теперь будет тяжелее. "Дипломатия никогда не умрет, но она, безусловно, будет более трудной", - сказал он журналистам. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Как отмечал первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, "никакого "снэпбэка" как не происходило, так и не произойдет", а любые попытки "вернуть к жизни" антииранские резолюции СБ ООН, действовавшие до 2015 года, неправомерны и нежизнеспособны.
