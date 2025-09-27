Курганский волшебник: как доктор Илизаров научил мир отращивать кости
Профессор Илизаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В 1968 году к врачу из Кургана обратился за помощью легендарный прыгун в высоту Валерий Брумель. После автокатастрофы спортсмен несколько лет не мог вернуться в спорт — одна нога была короче другой на 3,5 сантиметра.
Коллеги долгое время считали курганского хирурга шарлатаном, его методы сомнительными, а аппарат из колец и спиц — самодельщиной. Но когда Брумель встал на ноги и вернулся в большой спорт, о "волшебнике Илизарове" заговорил весь мир. Как сын горских евреев из бедной семьи перевернул ортопедию и научил человечество заново отращивать кости?
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкРекордсмен мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель на тренировке
Рекордсмен мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель на тренировке
Фельдшер как чудотворец
Путь Гавриила Абрамовича Илизарова к медицине начался с детского отравления. Когда будущему врачу было девять лет, он съел слишком много зеленых груш. Мать вызвала фельдшера, и эта встреча произвела на мальчика огромное впечатление: доктор заставил выпить много кипяченой воды, сделал укол — и к утру боль исчезла.
До этого случая Гавриил никогда не сталкивался с медициной, и фельдшер показался ему настоящим чудотворцем. С того времени он мечтал стать врачом, чтобы помогать людям.
© РИА Новости / Э. Котляков | Перейти в медиабанкХирург-ортопед Курганского научно-исследовательского института экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии Гавриил Абрамович Илизаров с коллегами во время осмотра пациентки
Хирург-ортопед Курганского научно-исследовательского института экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии Гавриил Абрамович Илизаров с коллегами во время осмотра пациентки
Детство будущего гения медицины было трудным. Родился 15 июня 1921-го в Беловеже (Польша), рос в бедной семье горских евреев и был старшим из шестерых детей. Приходилось подрабатывать: пасти скот, косить траву. Поэтому в школу Гавриил пошел только в 12 лет, но сумел сдать все предметы экстерном и поступил сразу в пятый класс.
Человек с большим сердцем
В 1939-м Илизаров стал студентом Симферопольского медицинского института. Когда началась Великая Отечественная война, он рвался на фронт, но будущих врачей не отпускали: институт эвакуировали в Казахстан.
После окончания вуза, в 1944-м, врача по распределению направили в Курганскую область, в больницу села Долговки. В маленькой сельской больнице, где приходилось работать буквально "на коленке", Илизаров брался за любую работу. Он ассистировал при родах, делал операции, лечил тяжелые травмы у вернувшихся с фронта солдат.
© РИА Новости / М. Барабанов | Перейти в медиабанкДоктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР Гавриил Абрамович Илизаров
Доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР Гавриил Абрамович Илизаров
Вдохновение от дуги и колеса
По одной из версий, изложенной в "Коммерсанте", толчком к созданию знаменитого аппарата стала обычная поездка на дрожках. Илизаров ехал к пациенту, когда его внимание привлекла дуга. И он промолвил: "Под дугой позвякивал колокольчик. Дуга? А как она крепится? И прочно, и подвижно одновременно. А что, если по такому же принципу зафиксировать кость?"
По другой версии, как утверждают "Аргументы и факты", идея пришла от велосипедного колеса со спицами. Илизаров взял черенок лопаты, представив его костью, а металлические стержни — спицами. Так появилась модель будущего аппарата.
Первым пациентом стал местный гармонист, который из-за туберкулеза коленного сустава передвигался на костылях. Операция прошла успешно, и через пару месяцев мужчина забыл про костыли.
© РИА Новости / Э. Котляков | Перейти в медиабанкВо время занятий лечебной физкультурой в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии
Во время занятий лечебной физкультурой в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии
Главное достижение — не аппарат
Самостоятельно освоив основы механики и сопротивления материалов, Илизаров с помощью курганских умельцев создал жесткую, но легкую конструкцию. Система оказалась удивительно простой: снаружи жесткий каркас из металлических колец, соединенных стержнями, к которому крепятся стальные спицы, фиксирующие кость через небольшие проколы.
Но главное открытие Илизарова заключалось не в конструкции аппарата, а в исследовании биологических процессов, отмечает "Коммерсант". Экспериментируя с фиксацией, врач заметил: если медленно, по миллиметру в день растягивать кость, в месте разрыва начинает формироваться новая костная ткань.
Это назвали "эффектом Илизарова" — способностью костей и других тканей организма расти под действием дозированного растяжения.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкХирурги проводят операцию по установке аппарата доктора Илизарова на травмированную стопу
Хирурги проводят операцию по установке аппарата доктора Илизарова на травмированную стопу
Десятилетия борьбы за признание
Путь к официальному признанию был долгим и сложным. Коллеги встречали новый метод с недоверием — им казалось невероятным, что переломы могут срастаться в разы быстрее традиционных методов, а пациенты способны двигаться практически сразу после операции.
К 1952-му доктор доработал свой аппарат из колец и спиц. Испытать новинку согласилась пациентка, которая 15 лет ходила на костылях. Результат — успех.
Хирург-ортопед Г.И.Илизаров
Заявку на изобретение Илизаров подал 9 июня 1952-го, авторское свидетельство получил 30 июня 1954-го, но лишь в 1965-м Минздрав РСФСР разрешил клиническое применение аппарата.
После получения официального одобрения власти решили создать специализированный центр для развития нового направления. В Кургане возвели научный институт, который стал флагманом исследований и практического применения революционной методики.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВрачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа "Ахмат" в зоне проведения СВО
Врачи 4-го отдельного медико-санитарного батальона оказывают помощь раненому бойцу в госпитале спецназа "Ахмат" в зоне проведения СВО
"Микеланджело ортопедии"
Переломным моментом стало обращение Валерия Брумеля в 1968-м. Знаменитый прыгун в высоту несколько лет не мог вернуться в спорт после аварии — его нога была короче другой на 3,5 сантиметра. Илизаров поставил Брумеля на ноги, и тот вернулся в большой спорт. О невероятном выздоровлении и "волшебнике Илизарове" писал весь мир.
Среди пациентов Илизарова значились знаменитости мирового уровня. Композитор Дмитрий Шостакович дописал в Кургане во время лечения Пятнадцатую симфонию.
Итальянский путешественник и альпинист Карло Маури более 20 лет страдал от старой травмы. Вернувшись домой здоровым, он написал книгу "Микеланджело ортопедии" — так Маури назвал курганского доктора.
Мировое признание
С 1982-го метод Илизарова начали внедрять в больницах за рубежом. Доктора стали приглашать в Испанию, Францию, Англию, США и другие страны.
Сегодня аппарат Илизарова применяется в 60 странах мира. В Курганском научном центре "Восстановительная травматология и ортопедия" ежегодно проводят более десяти тысяч операций, продолжая дело учителя.
Гений-изобретатель
Всего на счету Илизарова 208 изобретений. В 1975-м ему присвоили звание "Заслуженный изобретатель РСФСР", в 1985-м — "Заслуженный изобретатель СССР" за новаторские разработки, открывшие новые направления в медицинской науке.
Курганский травматолог-ортопед был удостоен бесчисленного количества наград: Ленинской премии СССР в области науки и техники, звания Героя Социалистического Труда, ордена Ленина. Среди иностранных наград — польский орден Улыбки, которым Илизарова наградили дети. Ушел из жизни Гавриил Абрамович 24 июля 1992-го, в возрасте 71 года.
Метод Илизарова стал примером того, как одно научное открытие превращается в целое медицинское направление. Сегодня с его помощью лечат сложнейшие переломы, ложные суставы, исправляют укорочение конечностей. Принципы врача продолжают развиваться и помогать миллионам людей по всему миру обретать здоровье и возможность полноценной жизни.
© РИА Новости / Евгений Стецко | Перейти в медиабанкехкратный Олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Дмитрий Владимирович Билозерчев с аппаратом Илизарова (разработанный профессором Г. А. Илизаровым) после травмы
ехкратный Олимпийский чемпион, двукратный абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Дмитрий Владимирович Билозерчев с аппаратом Илизарова (разработанный профессором Г. А. Илизаровым) после травмы