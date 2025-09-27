Рэпер Xzibit назвал хип-хоп универсальным языком
Xzibit: хип-хоп стал универсальным языком, поэтому он объединил людей всего мира
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАмериканский рэпер, актер и телеведущий Элвин Натаниэль Джойнер IV (XZibit)
Американский рэпер, актер и телеведущий Элвин Натаниэль Джойнер IV (XZibit). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Хип-хоп стал универсальным языком, поэтому он объединяет людей всего мира, считает американский исполнитель Xzibit.
«
"Хип-хоп стал универсальным языком. Я знаю, что есть огромное количество крупных российских хип-хоп артистов. Сегодня хип-хоп - это не только американская, но и мировая сцена. Приехать сюда и иметь возможность представить свое искусство для российских поклонников - это то, что может объединить нас", - сказал он журналистам.
Кроме того, артист отметил, что он счастлив, что вернется в Россию со своей командой в декабре и даст большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
"Я счастлив сделать невероятное шоу для своих российских фанатов, приехать сюда, вложив все свое сердце и душу", - добавил он.
На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.
Рэпер Xzibit впервые за шесть лет выступит в России
19 сентября, 03:39