https://ria.ru/20250927/hip-hop-2044802395.html

Рэпер Xzibit назвал хип-хоп универсальным языком

Рэпер Xzibit назвал хип-хоп универсальным языком - РИА Новости, 27.09.2025

Рэпер Xzibit назвал хип-хоп универсальным языком

Хип-хоп стал универсальным языком, поэтому он объединяет людей всего мира, считает американский исполнитель Xzibit. РИА Новости, 27.09.2025

2025-09-27T17:41:00+03:00

2025-09-27T17:41:00+03:00

2025-09-27T17:43:00+03:00

шоубиз

в мире

россия

москва

санкт-петербург

xzibit

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042893439_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_5573c83aab08fb6b624706ac928ea517.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Хип-хоп стал универсальным языком, поэтому он объединяет людей всего мира, считает американский исполнитель Xzibit. "Хип-хоп стал универсальным языком. Я знаю, что есть огромное количество крупных российских хип-хоп артистов. Сегодня хип-хоп - это не только американская, но и мировая сцена. Приехать сюда и иметь возможность представить свое искусство для российских поклонников - это то, что может объединить нас", - сказал он журналистам. Кроме того, артист отметил, что он счастлив, что вернется в Россию со своей командой в декабре и даст большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. "Я счастлив сделать невероятное шоу для своих российских фанатов, приехать сюда, вложив все свое сердце и душу", - добавил он. На счету Xzibit восемь сольных альбомов. Рэпер известен по совместным работам с Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg. Артист принимал участие в фильмах "Восьмая миля", "Цена измены", а также был ведущим шоу телеканала MTV "Тачка на прокачку" в период с 2004 по 2007 годы.

https://ria.ru/20250919/xzibit-2042871258.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, санкт-петербург, xzibit, snoop dogg (calvin broadus, jr.)