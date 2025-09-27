https://ria.ru/20250927/gruziya-2044763888.html
В Грузии против Саакашвили подадут иск в конституционный суд
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны подадут в октябре иск в конституционный суд, чтобы объявить неконституционными партию экс-президента... РИА Новости, 27.09.2025
ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны подадут в октябре иск в конституционный суд, чтобы объявить неконституционными партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и некоторые другие оппозиционные силы. Ранее премьер сообщил, что иск будет подан против четырех партий, которые на самом деле, по его утверждению, представляют одну политсилу - "Единое национальное движение". "В октябре будет подан соответствующий иск относительно признания неконституционными всех партий, которые рассматриваются в рамках коллективного "национального движения". Это демократический процесс, и этот иск обязательно поступит в конституционный суд", - заявил премьер журналистам. В середине мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.
