В Грузии против Саакашвили подадут иск в конституционный суд

В Грузии против Саакашвили подадут иск в конституционный суд

2025-09-27T11:33:00+03:00

ТБИЛИСИ, 27 сен - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны подадут в октябре иск в конституционный суд, чтобы объявить неконституционными партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и некоторые другие оппозиционные силы. Ранее премьер сообщил, что иск будет подан против четырех партий, которые на самом деле, по его утверждению, представляют одну политсилу - "Единое национальное движение". "В октябре будет подан соответствующий иск относительно признания неконституционными всех партий, которые рассматриваются в рамках коллективного "национального движения". Это демократический процесс, и этот иск обязательно поступит в конституционный суд", - заявил премьер журналистам. В середине мая парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.

