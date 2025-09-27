Рейтинг@Mail.ru
Налоговый вычет на "Госуслугах" станет проще - РИА Новости, 27.09.2025
02:57 27.09.2025
Налоговый вычет на "Госуслугах" станет проще
Оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт на "Госуслугах" станет проще к началу 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по...
экономика
александр якубовский
госдума рф
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт на "Госуслугах" станет проще к началу 2026 года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Оформление налогового вычета через портал "Госуслуги" станет проще. К началу 2026 года планируется внедрить сервис, который позволит гражданам получать уже готовый рассчитанный налог при продаже недвижимости или транспорта. Это избавит от необходимости самостоятельно заполнять декларацию", - сказал Якубовский. По словам парламентария, к началу 2026 года будет реализована функция отслеживания статуса камеральных проверок, что позволит гражданам в режиме реального времени видеть, на каком этапе рассмотрения находится их заявление, и отслеживать момент перехода к стадии выплаты. "Подобные цифровые сервисы позволяют снять лишнюю бюрократическую нагрузку, экономят время и делают работу государственных органов более открытой и понятной для граждан", - заключил он.
2025
Новости
экономика, александр якубовский, госдума рф
Экономика, Александр Якубовский, Госдума РФ
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" упростится к 2026 году

В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета
В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета
21 сентября, 02:20
Депутат призвала россиян активнее получать налоговые вычеты
Депутат призвала россиян активнее получать налоговые вычеты
7 ноября 2024, 05:10
 
