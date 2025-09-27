https://ria.ru/20250927/gostinitsa-2044748442.html

Заселиться в гостиницу по биометрии стало проще, рассказал Григоренко

ХАНЧЖОУ, 27 сен - РИА Новости. Россиянам стало проще заселиться в гостиницу по биометрии: теперь сервис доступен пользователям, зарегистрировавшим биометрию в мобильном приложении "Госуслуги биометрия" с использованием загранпаспорта нового образца, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Заселиться в гостиницу по биометрии стало проще. Теперь эти сервисы доступны пользователям, которые зарегистрировали биометрию в приложении "Госуслуги биометрия" с использованием загранпаспорта нового образца", - сказал он в кулуарах Всемирной выставки цифровой торговли. Ранее услуга предоставлялась только по подтвержденной биометрии. Она регистрируется очно в отделениях уполномоченных банков. Сервис заселения в гостиницу протестирован в трех городах. Впервые он был представлен в Москве в мае 2025 года. Григоренко возглавил российскую делегацию во Всемирной выставке цифровой торговли в Ханчжоу. Под руководством вице-премьера делегация приняла участие в ключевых мероприятиях выставки, где представила отечественный опыт цифровизации.

