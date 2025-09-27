Рейтинг@Mail.ru
27.09.2025
15:52 27.09.2025
В ФРГ провалились испытания безопасной цифровой радиосвязи, пишет Spiegel
в мире
германия
мюнстер
борис писториус
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия сталкивается с проблемами при реализации планов по оснащению армии безопасной цифровой радиосвязью, ее испытания в мае провалились, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителя МО ФРГ и собственную информацию. "С одним из важнейших перспективных проектов бундесвера есть серьезные проблемы… Практическое испытание в мае было прервано, новые системы объявлены "непригодными для войск". В министерстве царит волнение, поскольку амбициозный график внедрения цифровой радиосвязи может быть сорван", - говорится в материале издания. Проект "Цифровизация наземных операций" (D-LBO) призван заменить используемую армией Германии незащищенную от прослушивания аналоговую радиосвязь времен 1980-х годов современными цифровыми системами немецкого производителя Rohde &amp; Schwarz общей стоимостью в несколько миллиардов евро, пишет журнал. По его данным, одна из дивизий сухопутных войск ФРГ должна быть оснащена ими к концу 2027 года. Всего же в рамках плана новые системы должны быть установлены примерно на 34 тысячах единиц наземной военной техники, отмечает издание. "Однако во время первых испытаний системы на полигоне в Мюнстере в мае возникли серьезные проблемы. Так, основанный на программном обеспечении пользовательский интерфейс цифровой радиосвязи оказался настолько сложным, что у военнослужащих получалось создавать радиосети с несколькими участниками только медленно и с трудом. Попытка командира одного из танковых подразделений сменить машину и быстро подключиться к ее радиосети не увенчалась успехом", - сказано в сообщении журнала. Даже телефонная радиосвязь на учениях работала нестабильно, уточняется в материале издания. По его информации, процесс интеграции новых систем очень трудоемок, сопряжен с проблемами и занимает много времени, и в бундесвере ожидают, что их полная установка не завершится и к началу следующего десятилетия, при этом уже начавшийся процесс перехода на цифровые системы в одной из танковых бригад Германии выявил новую уязвимость: во время долгой процедуры установки нового оборудования военная техника, в том числе танки Leopard, считается непредназначенной для использования, что снижает боеготовность подразделения. Сейчас монтажные работы удалось успешно завершить только на 30 из 200 различных типов военного транспорта, следует из статьи журнала. Министерство обороны ФРГ дало лишь очень уклончивые ответы на вопросы о программе из соображений безопасности, указывает издание. Примечательно, что, по словам представителя МО, министр обороны Германии Борис Писториус узнал о существовании трудностей только на этой неделе, подчеркнул журнал. Минобороны, по-видимому, работает над техническим решением проблемы, которое будет сочетать использование старых и новых систем, однако его необходимо подготовить уже к ноябрю, когда состоятся новые испытания цифровой радиосвязи, заключает издание.
германия
мюнстер
в мире, германия, мюнстер, борис писториус
В мире, Германия, Мюнстер, Борис Писториус
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Германия сталкивается с проблемами при реализации планов по оснащению армии безопасной цифровой радиосвязью, ее испытания в мае провалились, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителя МО ФРГ и собственную информацию.
"С одним из важнейших перспективных проектов бундесвера есть серьезные проблемы… Практическое испытание в мае было прервано, новые системы объявлены "непригодными для войск". В министерстве царит волнение, поскольку амбициозный график внедрения цифровой радиосвязи может быть сорван", - говорится в материале издания.
Проект "Цифровизация наземных операций" (D-LBO) призван заменить используемую армией Германии незащищенную от прослушивания аналоговую радиосвязь времен 1980-х годов современными цифровыми системами немецкого производителя Rohde & Schwarz общей стоимостью в несколько миллиардов евро, пишет журнал. По его данным, одна из дивизий сухопутных войск ФРГ должна быть оснащена ими к концу 2027 года. Всего же в рамках плана новые системы должны быть установлены примерно на 34 тысячах единиц наземной военной техники, отмечает издание.
"Однако во время первых испытаний системы на полигоне в Мюнстере в мае возникли серьезные проблемы. Так, основанный на программном обеспечении пользовательский интерфейс цифровой радиосвязи оказался настолько сложным, что у военнослужащих получалось создавать радиосети с несколькими участниками только медленно и с трудом. Попытка командира одного из танковых подразделений сменить машину и быстро подключиться к ее радиосети не увенчалась успехом", - сказано в сообщении журнала.
Даже телефонная радиосвязь на учениях работала нестабильно, уточняется в материале издания. По его информации, процесс интеграции новых систем очень трудоемок, сопряжен с проблемами и занимает много времени, и в бундесвере ожидают, что их полная установка не завершится и к началу следующего десятилетия, при этом уже начавшийся процесс перехода на цифровые системы в одной из танковых бригад Германии выявил новую уязвимость: во время долгой процедуры установки нового оборудования военная техника, в том числе танки Leopard, считается непредназначенной для использования, что снижает боеготовность подразделения. Сейчас монтажные работы удалось успешно завершить только на 30 из 200 различных типов военного транспорта, следует из статьи журнала.
Министерство обороны ФРГ дало лишь очень уклончивые ответы на вопросы о программе из соображений безопасности, указывает издание. Примечательно, что, по словам представителя МО, министр обороны Германии Борис Писториус узнал о существовании трудностей только на этой неделе, подчеркнул журнал. Минобороны, по-видимому, работает над техническим решением проблемы, которое будет сочетать использование старых и новых систем, однако его необходимо подготовить уже к ноябрю, когда состоятся новые испытания цифровой радиосвязи, заключает издание.
В миреГерманияМюнстерБорис Писториус
 
 
