Германия больше не живет в мире, заявил канцлер Мерц
01:17 27.09.2025 (обновлено: 01:18 27.09.2025)
Германия больше не живет в мире, заявил канцлер Мерц
2025-09-27T01:17:00+03:00
2025-09-27T01:18:00+03:00
в мире
германия
россия
берлин (город)
фридрих мерц
нато
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны, утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы не находимся в (состоянии – ред.) войны, но мы больше и не живем в мире", - заявил канцлер на мероприятии для предпринимателей "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине. Его слова приводит агентство DPA. По словам Мерца, ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с пролетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
2025
в мире, германия, россия, берлин (город), фридрих мерц, нато
В мире, Германия, Россия, Берлин (город), Фридрих Мерц, НАТО
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Leon Neal
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны, утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы не находимся в (состоянии – ред.) войны, но мы больше и не живем в мире", - заявил канцлер на мероприятии для предпринимателей "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине. Его слова приводит агентство DPA.
По словам Мерца, ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с пролетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
