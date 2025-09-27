Германия больше не живет в мире, заявил канцлер Мерц
Мерц заявил, что Германия не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Германия больше не живет в мире, хотя и не находится в состоянии войны, утверждает канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы не находимся в (состоянии – ред.) войны, но мы больше и не живем в мире", - заявил канцлер на мероприятии для предпринимателей "Schwarz Ecosystem Summit" в Берлине. Его слова приводит агентство DPA.
По словам Мерца, ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с пролетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
