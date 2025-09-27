Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой"
Заброшенный склад старых фильмов
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По книге "Мальчик со шпагой" был снят телеспектакль. Однако посмотреть его мало кому удалось. Лента оказалась попросту утрачена. Что на самом деле случилось с сериалом, который имел все шансы стать культовым?
Неидеальные "крапивинские" мальчишки
Мальчишки могут бояться, могут плакать, могут мечтать, могут драться и ссориться. В книгах Владислава Крапива они неидеальны. Но они разные, каждый со своим уникальным характером. Почти любой читатель узнает себя в этих персонажах. И свои переживания, оставшиеся в далеком детстве, тоже узнает. Почему так?
Скорее всего, любой мальчишка, когда вырастает, становится взрослым. Дом, работа, семья — вот уже и забылось детство. А Владислав Крапивин, даже когда стал взрослым, помнил все детское. Наверное, потому и получились его книги такими особенными.
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Более двухсот произведений писателя стали классикой советской литературы для детей и подростков. Ими зачитывались, да еще как! Особенной популярностью пользовались романы о подростковом отряде "Каравелла", где в книгах отображалась жизнь ребят, их проблемы (и порой, совсем недетские) и дружба.
Одним из наиболее известных произведений автора стал роман "Мальчик со шпагой", изданный в 1974 году в рамках трилогии "Паруса Эспады".
Главный герой, шестиклассник Сергей Каховский, сталкивается с личной трагедией — смертью матери, и взрослеет под присмотром отца, его жены и младшей сестры Маринки.
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
"Разве это плохо?"
Сережа — активный участник клуба "Эспада", который был прообразом отряда "Каравелла". Крапивин подробно описывал, как ребята преодолевают проблемы, сталкиваются с внутренними противоречиями и учатся принимать решения.
Подростки восприняли книгу с восторгом. Да и взрослые в общем-то тоже. Но некоторые критиковали героя и за его юношеский максимализм, и за самостоятельность и независимость.
Сам писатель на критику про "чрезмерное внимание к конфликтам со взрослыми" отвечал.
"Встать на защиту того, что тебе дорого, — разве это плохо?", — говорил Крапивин.
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Стерли или продали?
В 1975 году детская телестудия "Орленок" сняла по роману многосерийный фильм из девяти серий. Это не было первой работой студии: ранее там создавались "Оруженосец Кашка" и "Всадники со станции Роса".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЦентральное телевидение Гостелерадио СССР. Детская телестудия "Орленок". В концертном зале телестудии снимают юную пианистку
Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Детская телестудия "Орленок". В концертном зале телестудии снимают юную пианистку
Главную роль Сережи исполнил Александр Елистратов, который к этому моменту уже имел опыт съемок в фильме "Дорогой мальчик" (1974). Виталий Соломин сыграл руководителя клуба "Эспада", а также в фильме участвовали Майя Булгакова, Юрий Кузьменков, Валерий Носик и Александр Лазарев.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Дорогой мальчик". Исполнитель главной роли - школьник Саша Елистратов
Кадр из кинофильма "Дорогой мальчик". Исполнитель главной роли - школьник Саша Елистратов
Музыку к сериалу написал Максим Дунаевский, среди композиций песни "Кузнечик Вовка" и "Испанская песня", которые до сих пор можно найти и прослушать в сети.
Композитор Максим Дунаевский
Показ всех девяти серий состоялся в июле 1976 года. Повторная трансляция в июне 1977-го прошла с сокращениями: только первые пять серий. Причина непонятна. Некоторые исследователи считают, что часть пленок пропала.
Сегодня все три работы телестудии "Орленок" считаются утраченными. По одной из версий, копии могли исчезнуть в период с 1989 по 1992 годы, когда происходила реорганизация архивов и пересмотр фондов советских телестудий.
Актриса Майя Булгакова
Также среди киноманов есть предположение о продаже материалов частным лицам или иностранным коллекционерам. Выдвигалась и версия, что пленки якобы размагнитили ради записи очередного съезда КПСС. Правда, каких-либо подтверждений этому нет.
Надежда "воскресить" фильм остается. Возможно, запись сохранилась на региональных телестудиях или в архивах бывших республиканских телекомпаний. Если это действительно так, возможно, исследователи и поклонники творчества Крапивина смогут восстановить телесериал.