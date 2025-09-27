https://ria.ru/20250927/film-2044546270.html

Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой"

Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой" - РИА Новости, 27.09.2025

Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой"

По книге "Мальчик со шпагой" был снят телеспектакль. Однако посмотреть его мало кому удалось. Лента оказалась попросту утрачена. Что на самом деле случилось с... РИА Новости, 27.09.2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По книге "Мальчик со шпагой" был снят телеспектакль. Однако посмотреть его мало кому удалось. Лента оказалась попросту утрачена. Что на самом деле случилось с сериалом, который имел все шансы стать культовым?Неидеальные "крапивинские" мальчишкиМальчишки могут бояться, могут плакать, могут мечтать, могут драться и ссориться. В книгах Владислава Крапива они неидеальны. Но они разные, каждый со своим уникальным характером. Почти любой читатель узнает себя в этих персонажах. И свои переживания, оставшиеся в далеком детстве, тоже узнает. Почему так?Скорее всего, любой мальчишка, когда вырастает, становится взрослым. Дом, работа, семья — вот уже и забылось детство. А Владислав Крапивин, даже когда стал взрослым, помнил все детское. Наверное, потому и получились его книги такими особенными.Более двухсот произведений писателя стали классикой советской литературы для детей и подростков. Ими зачитывались, да еще как! Особенной популярностью пользовались романы о подростковом отряде "Каравелла", где в книгах отображалась жизнь ребят, их проблемы (и порой, совсем недетские) и дружба.Одним из наиболее известных произведений автора стал роман "Мальчик со шпагой", изданный в 1974 году в рамках трилогии "Паруса Эспады".Главный герой, шестиклассник Сергей Каховский, сталкивается с личной трагедией — смертью матери, и взрослеет под присмотром отца, его жены и младшей сестры Маринки."Разве это плохо?"Сережа — активный участник клуба "Эспада", который был прообразом отряда "Каравелла". Крапивин подробно описывал, как ребята преодолевают проблемы, сталкиваются с внутренними противоречиями и учатся принимать решения.Подростки восприняли книгу с восторгом. Да и взрослые в общем-то тоже. Но некоторые критиковали героя и за его юношеский максимализм, и за самостоятельность и независимость.Сам писатель на критику про "чрезмерное внимание к конфликтам со взрослыми" отвечал."Встать на защиту того, что тебе дорого, — разве это плохо?", — говорил Крапивин.Стерли или продали?В 1975 году детская телестудия "Орленок" сняла по роману многосерийный фильм из девяти серий. Это не было первой работой студии: ранее там создавались "Оруженосец Кашка" и "Всадники со станции Роса".Главную роль Сережи исполнил Александр Елистратов, который к этому моменту уже имел опыт съемок в фильме "Дорогой мальчик" (1974). Виталий Соломин сыграл руководителя клуба "Эспада", а также в фильме участвовали Майя Булгакова, Юрий Кузьменков, Валерий Носик и Александр Лазарев.Музыку к сериалу написал Максим Дунаевский, среди композиций песни "Кузнечик Вовка" и "Испанская песня", которые до сих пор можно найти и прослушать в сети.Показ всех девяти серий состоялся в июле 1976 года. Повторная трансляция в июне 1977-го прошла с сокращениями: только первые пять серий. Причина непонятна. Некоторые исследователи считают, что часть пленок пропала.Сегодня все три работы телестудии "Орленок" считаются утраченными. По одной из версий, копии могли исчезнуть в период с 1989 по 1992 годы, когда происходила реорганизация архивов и пересмотр фондов советских телестудий.Также среди киноманов есть предположение о продаже материалов частным лицам или иностранным коллекционерам. Выдвигалась и версия, что пленки якобы размагнитили ради записи очередного съезда КПСС. Правда, каких-либо подтверждений этому нет.Надежда "воскресить" фильм остается. Возможно, запись сохранилась на региональных телестудиях или в архивах бывших республиканских телекомпаний. Если это действительно так, возможно, исследователи и поклонники творчества Крапивина смогут восстановить телесериал.

