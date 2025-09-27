Рейтинг@Mail.ru
Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой" - РИА Новости, 27.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 27.09.2025
https://ria.ru/20250927/film-2044546270.html
Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой"
Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой" - РИА Новости, 27.09.2025
Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой"
По книге "Мальчик со шпагой" был снят телеспектакль. Однако посмотреть его мало кому удалось. Лента оказалась попросту утрачена. Что на самом деле случилось с... РИА Новости, 27.09.2025
2025-09-27T08:51:00+03:00
2025-09-27T08:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044665355_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cc56aba282800e3d64fd85eae92afebb.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По книге "Мальчик со шпагой" был снят телеспектакль. Однако посмотреть его мало кому удалось. Лента оказалась попросту утрачена. Что на самом деле случилось с сериалом, который имел все шансы стать культовым?Неидеальные "крапивинские" мальчишкиМальчишки могут бояться, могут плакать, могут мечтать, могут драться и ссориться. В книгах Владислава Крапива они неидеальны. Но они разные, каждый со своим уникальным характером. Почти любой читатель узнает себя в этих персонажах. И свои переживания, оставшиеся в далеком детстве, тоже узнает. Почему так?Скорее всего, любой мальчишка, когда вырастает, становится взрослым. Дом, работа, семья — вот уже и забылось детство. А Владислав Крапивин, даже когда стал взрослым, помнил все детское. Наверное, потому и получились его книги такими особенными.Более двухсот произведений писателя стали классикой советской литературы для детей и подростков. Ими зачитывались, да еще как! Особенной популярностью пользовались романы о подростковом отряде "Каравелла", где в книгах отображалась жизнь ребят, их проблемы (и порой, совсем недетские) и дружба.Одним из наиболее известных произведений автора стал роман "Мальчик со шпагой", изданный в 1974 году в рамках трилогии "Паруса Эспады".Главный герой, шестиклассник Сергей Каховский, сталкивается с личной трагедией — смертью матери, и взрослеет под присмотром отца, его жены и младшей сестры Маринки."Разве это плохо?"Сережа — активный участник клуба "Эспада", который был прообразом отряда "Каравелла". Крапивин подробно описывал, как ребята преодолевают проблемы, сталкиваются с внутренними противоречиями и учатся принимать решения.Подростки восприняли книгу с восторгом. Да и взрослые в общем-то тоже. Но некоторые критиковали героя и за его юношеский максимализм, и за самостоятельность и независимость.Сам писатель на критику про "чрезмерное внимание к конфликтам со взрослыми" отвечал."Встать на защиту того, что тебе дорого, — разве это плохо?", — говорил Крапивин.Стерли или продали?В 1975 году детская телестудия "Орленок" сняла по роману многосерийный фильм из девяти серий. Это не было первой работой студии: ранее там создавались "Оруженосец Кашка" и "Всадники со станции Роса".Главную роль Сережи исполнил Александр Елистратов, который к этому моменту уже имел опыт съемок в фильме "Дорогой мальчик" (1974). Виталий Соломин сыграл руководителя клуба "Эспада", а также в фильме участвовали Майя Булгакова, Юрий Кузьменков, Валерий Носик и Александр Лазарев.Музыку к сериалу написал Максим Дунаевский, среди композиций песни "Кузнечик Вовка" и "Испанская песня", которые до сих пор можно найти и прослушать в сети.Показ всех девяти серий состоялся в июле 1976 года. Повторная трансляция в июне 1977-го прошла с сокращениями: только первые пять серий. Причина непонятна. Некоторые исследователи считают, что часть пленок пропала.Сегодня все три работы телестудии "Орленок" считаются утраченными. По одной из версий, копии могли исчезнуть в период с 1989 по 1992 годы, когда происходила реорганизация архивов и пересмотр фондов советских телестудий.Также среди киноманов есть предположение о продаже материалов частным лицам или иностранным коллекционерам. Выдвигалась и версия, что пленки якобы размагнитили ради записи очередного съезда КПСС. Правда, каких-либо подтверждений этому нет.Надежда "воскресить" фильм остается. Возможно, запись сохранилась на региональных телестудиях или в архивах бывших республиканских телекомпаний. Если это действительно так, возможно, исследователи и поклонники творчества Крапивина смогут восстановить телесериал.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044665355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_599ae8ffe977e74cb57cd37b67c4acb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Куда исчез фильм по популярной детской книге: история "Мальчика со шпагой"

© Getty Images / Stanislav_MorozЗаброшенный склад старых фильмов
Заброшенный склад старых фильмов - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
© Getty Images / Stanislav_Moroz
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. По книге "Мальчик со шпагой" был снят телеспектакль. Однако посмотреть его мало кому удалось. Лента оказалась попросту утрачена. Что на самом деле случилось с сериалом, который имел все шансы стать культовым?

Неидеальные "крапивинские" мальчишки

Мальчишки могут бояться, могут плакать, могут мечтать, могут драться и ссориться. В книгах Владислава Крапива они неидеальны. Но они разные, каждый со своим уникальным характером. Почти любой читатель узнает себя в этих персонажах. И свои переживания, оставшиеся в далеком детстве, тоже узнает. Почему так?
Скорее всего, любой мальчишка, когда вырастает, становится взрослым. Дом, работа, семья — вот уже и забылось детство. А Владислав Крапивин, даже когда стал взрослым, помнил все детское. Наверное, потому и получились его книги такими особенными.
© Central Television USSR (1976)Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Кадр сериала Мальчик со шпагой - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Central Television USSR (1976)
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Более двухсот произведений писателя стали классикой советской литературы для детей и подростков. Ими зачитывались, да еще как! Особенной популярностью пользовались романы о подростковом отряде "Каравелла", где в книгах отображалась жизнь ребят, их проблемы (и порой, совсем недетские) и дружба.
Одним из наиболее известных произведений автора стал роман "Мальчик со шпагой", изданный в 1974 году в рамках трилогии "Паруса Эспады".
Главный герой, шестиклассник Сергей Каховский, сталкивается с личной трагедией — смертью матери, и взрослеет под присмотром отца, его жены и младшей сестры Маринки.
© Central Television USSR (1976)Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Кадр сериала Мальчик со шпагой - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Central Television USSR (1976)
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"

"Разве это плохо?"

Сережа — активный участник клуба "Эспада", который был прообразом отряда "Каравелла". Крапивин подробно описывал, как ребята преодолевают проблемы, сталкиваются с внутренними противоречиями и учатся принимать решения.
Подростки восприняли книгу с восторгом. Да и взрослые в общем-то тоже. Но некоторые критиковали героя и за его юношеский максимализм, и за самостоятельность и независимость.
Сам писатель на критику про "чрезмерное внимание к конфликтам со взрослыми" отвечал.
"Встать на защиту того, что тебе дорого, — разве это плохо?", — говорил Крапивин.
© Central Television USSR (1976)Кадр сериала "Мальчик со шпагой"
Кадр сериала Мальчик со шпагой - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Central Television USSR (1976)
Кадр сериала "Мальчик со шпагой"

Стерли или продали?

В 1975 году детская телестудия "Орленок" сняла по роману многосерийный фильм из девяти серий. Это не было первой работой студии: ранее там создавались "Оруженосец Кашка" и "Всадники со станции Роса".
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЦентральное телевидение Гостелерадио СССР. Детская телестудия "Орленок". В концертном зале телестудии снимают юную пианистку
Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Детская телестудия Орленок. В концертном зале телестудии снимают юную пианистку - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Детская телестудия "Орленок". В концертном зале телестудии снимают юную пианистку
Главную роль Сережи исполнил Александр Елистратов, который к этому моменту уже имел опыт съемок в фильме "Дорогой мальчик" (1974). Виталий Соломин сыграл руководителя клуба "Эспада", а также в фильме участвовали Майя Булгакова, Юрий Кузьменков, Валерий Носик и Александр Лазарев.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Дорогой мальчик". Исполнитель главной роли - школьник Саша Елистратов
Кадр из кинофильма Дорогой мальчик. Исполнитель главной роли - школьник Саша Елистратов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Дорогой мальчик". Исполнитель главной роли - школьник Саша Елистратов
Музыку к сериалу написал Максим Дунаевский, среди композиций песни "Кузнечик Вовка" и "Испанская песня", которые до сих пор можно найти и прослушать в сети.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Максим Дунаевский
Композитор Максим Дунаевский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Композитор Максим Дунаевский
Показ всех девяти серий состоялся в июле 1976 года. Повторная трансляция в июне 1977-го прошла с сокращениями: только первые пять серий. Причина непонятна. Некоторые исследователи считают, что часть пленок пропала.
Сегодня все три работы телестудии "Орленок" считаются утраченными. По одной из версий, копии могли исчезнуть в период с 1989 по 1992 годы, когда происходила реорганизация архивов и пересмотр фондов советских телестудий.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкАктриса Майя Булгакова
Актриса Майя Булгакова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Актриса Майя Булгакова
Также среди киноманов есть предположение о продаже материалов частным лицам или иностранным коллекционерам. Выдвигалась и версия, что пленки якобы размагнитили ради записи очередного съезда КПСС. Правда, каких-либо подтверждений этому нет.
Надежда "воскресить" фильм остается. Возможно, запись сохранилась на региональных телестудиях или в архивах бывших республиканских телекомпаний. Если это действительно так, возможно, исследователи и поклонники творчества Крапивина смогут восстановить телесериал.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала