Гала-концерт фестиваля "Тихоокеанские марши" открыл гимн России

2025-09-27T11:17:00+03:00

культура

владивосток

москва

новосибирск

россия

дмитрий шостакович

булат окуджава

хабаровск

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Гала-концерт первого фестиваля военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши" открыло выступление сводного оркестра, который исполнил а капелла гимн Российской Федерации, передаёт корреспондент РИА Новости.Духовые оркестры из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Находки и Уссурийска дают плац-концерт в рамках первого фестиваля "Тихоокеанские марши". В масштабном мероприятии участвуют более 300 музыкантов из девяти оркестров. В субботу день оказался по-летнему солнечный, на центральной площади Владивостока собрались десятки горожан."Каждый коллектив - участник фестиваля - эталон исполнительского мастерства и музыкальных традиций. "Тихоокеанские марши" – это гимн истории, гордости за страну и силу национальной культуры. Встреча прошлого и будущего в ритме марша, вальса и симфонии", - открыл программу ведущий.Под звуки "Марша победителей" оркестры выстраились на плацу. Музыканты а капелла исполнили гимн Российской Федерации. Сводным оркестром дирижирует начальник военно-оркестровой службы Тихоокеанского флота капитан 3 ранга Илья Сергеев.Затем участников и гостей фестиваля поприветствовали организаторы и почётные гости. Далее концерт продолжил оркестр штаба Тихоокеанского флота России.Концерт продолжили композиции Исаака Дунаевского, Льва Книппера, Булата Окуджавы, Дмитрия Шостаковича, Оскара Фельцмана. Новосибирский городской духовой оркестр вышел на плац-концерт с музыкой Андрея Петрова и Тихона Хренникова. Зрители приветствовали аплодисментами строевое выступление музыкантов. Оркестр Тихоокеанского Высшего Военно-Морского училища имени адмирала С.О.Макарова представил песни "Синяя вечность", "Луч солнца", "Россия" (солист - лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Диянов).Показательные выступления на плац-концерте в сопровождении оркестра штаба Восточного военного округа из Хабаровска (начальник военно-оркестровой службы штаба ВВО полковник Вадим Пахомов, художественный руководитель оркестра —подполковник Павел Сергиенко, военный дирижер — капитан Владелен Бабичев) вызвали бурные аплодисменты зрителей. Военнослужащие продемонстрировали умение и выучку строевых движений и приёмов. Прозвучали военные марши, музыканты исполнили произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Максима Дунаевского.Концерт продолжается три часа, центральная площадь города также полна зрителей.

Наталья Макарова

