Евраев: Ярославская область – один из лидеров туристической отрасли

Евраев: Ярославская область – один из лидеров туристической отрасли

Всемирный день туризма Ярославская область встретила в статусе одного из лидеров отрасли в России, заявил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 27.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Всемирный день туризма Ярославская область встретила в статусе одного из лидеров отрасли в России, заявил губернатор Михаил Евраев. Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. По данным правительства Ярославской области, в регионе праздник отметили Неделей туризма, которая стартовала 22 сентября и завершается в эти выходные. Для жителей и гостей региона была организована насыщенная развлекательная программа: яркие путешествия, уникальные экскурсии и авторские мастер-классы, агровыставки, ярмарки и фестивали. Всего в годовом календаре событий региона более 600 мероприятий. "Всемирный день туризма Ярославская область отмечает в статусе одного из лидеров отрасли в России. Регион вошел в десятку самых популярных направлений для летнего отдыха, а Ярославль стал самым посещаемым городом Золотого кольца, привлекающим более трети всех поездок по маршруту. Растущий турпоток фиксируется во всех округах региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Евраев подчеркнул - туризм приносит новые налоги, доходы для бизнеса, рабочие места и инвестиции. "Только в 2024 году туристы оставили в области свыше 30 миллиардов рублей – на 80% больше, чем годом ранее. Мы гордимся нашим регионом, его богатой историей, культурой, природой и приглашаем гостей убедиться в этом лично", - отметил губернатор. По его словам, в числе популярных у туристов городов также Ростов Великий, Углич и Переславль-Залесский, число бронирований в которых, по данным аналитиков, выросло на 68%. По словам губернатора, правительство области последовательно работает над расширением туристического потенциала региона. В частности, развивается инфраструктура, строятся современные гостиничные комплексы, увеличивается номерной фонд за счет отелей и глэмпингов. "Обновляем речной флот и сеть причалов, модернизируем общественный транспорт. К нам пришел каршеринг, а также двухэтажные экскурсионные автобусы. Особое внимание уделяем благоустройству и созданию комфортной городской среды, от подсветки храмов и исторических зданий до современных медиаэкранов и навигации", - подчеркнул Евраев.

