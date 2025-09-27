17:05 27.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Эрдоган выступил за введение спортивных санкций против Израиля

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 27 сен - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посчитал целесообразным введение спортивных санкций против Израиля, по его словам, Турция обязательно проведет оценку этой ситуации.
В четверг газета Times сообщила, что большинство членов исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказываются за отстранение Израиля, такое решение может быть принято на следующей неделе. Издание отметило, что отстранение страны рискует поставить Международную федерацию футбола (ФИФА) в трудное положение из-за близких отношений главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Ранее израильская газета Israel Hayom объявила, что под давлением Соединенных Штатов УЕФА не принял решение об отстранении государства.
"В отношении Израиля должны быть применены сдерживающие санкции, включая отстранение от международных спортивных турниров. Это нельзя отложить в долгий ящик. В настоящее время глава нашей Федерации футбола также высказал свою позицию по этому вопросу. Мы обязательно проведем оценку этой ситуации", - заявил турецкий лидер на дипломатическом форуме Bosphorus.
