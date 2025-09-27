Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили идею фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов
11:41 27.09.2025 (обновлено: 11:44 27.09.2025)
В МИД оценили идею фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов
В МИД оценили идею фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Идея отказа от импорта российских энергоресурсов уже к 2027 году, озвученная главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, при реализации ударила бы по благосостоянию жителей Европы, и сама ее выполнимость под вопросом, отметил в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников."Намерение отказаться от энергоресурсов из России уже к 2027 году, объявленное главой еврокомиссии по итогам ее встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН 23 сентября в Нью-Йорке, в конечном итоге скажется на качестве жизни населения стран-членов ЕС", - сказал собеседник агентства.Он указал на противоречивость сигналов из ЕС насчет отказа от импорта энергоносителей из России. Еще 11 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил о приверженности ЕС плану по уходу от поставок российского газа к 2028 году, но фон дер Ляйен пришлось поправить подчиненного, отметил дипломат. С его точки зрения, она стремилась не раздражать американского президента и думала о своих будущих слушаниях по вотуму недоверия."В ЕС готовы использовать любые средства – от антироссийской демагогии до методов, противоречащих устоявшимся нормам и правилам поведения, в том числе в торгово-экономической сфере. Реальность обычно оказывается интереснее тех или иных планов. Экспертам уже очевидно, что ранее заявленные в Брюсселе темпы "зеленого" перехода нереалистичны. Насколько выполнимы планы по "досрочному" отказу от российских энергоносителей – не ясно. Как минимум потому, что они не учитывают интересы нескольких стран-членов ЕС", - заключил он.
россия, в мире, европа, сша, урсула фон дер ляйен, генеральная ассамблея оон, евросоюз, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Идея отказа от импорта российских энергоресурсов уже к 2027 году, озвученная главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, при реализации ударила бы по благосостоянию жителей Европы, и сама ее выполнимость под вопросом, отметил в разговоре с РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Намерение отказаться от энергоресурсов из России уже к 2027 году, объявленное главой еврокомиссии по итогам ее встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях сессии Генассамблеи ООН 23 сентября в Нью-Йорке, в конечном итоге скажется на качестве жизни населения стран-членов ЕС", - сказал собеседник агентства.
Он указал на противоречивость сигналов из ЕС насчет отказа от импорта энергоносителей из России. Еще 11 сентября еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил о приверженности ЕС плану по уходу от поставок российского газа к 2028 году, но фон дер Ляйен пришлось поправить подчиненного, отметил дипломат. С его точки зрения, она стремилась не раздражать американского президента и думала о своих будущих слушаниях по вотуму недоверия.
"В ЕС готовы использовать любые средства – от антироссийской демагогии до методов, противоречащих устоявшимся нормам и правилам поведения, в том числе в торгово-экономической сфере. Реальность обычно оказывается интереснее тех или иных планов. Экспертам уже очевидно, что ранее заявленные в Брюсселе темпы "зеленого" перехода нереалистичны. Насколько выполнимы планы по "досрочному" отказу от российских энергоносителей – не ясно. Как минимум потому, что они не учитывают интересы нескольких стран-членов ЕС", - заключил он.
В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа
24 сентября, 22:18
